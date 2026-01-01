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Барабанщик COAL CHAMBER надеется, что перенес последнюю операцию



Mikey "Bug" Cox выразил надежду, что операция, проведенная 10 июля, станет для него последней. Через день он опубликовал видео, в котором, одетый в больничную пижаму, делает несколько шагов из палаты с помощью ходунков, и сопроводил его следующим сообщением:



«Первые шаги после операции! Я испытываю невыносимую боль, и у меня в животе огромная дырка, которая будет служить дренажем и заживет сама по себе. Кроме того, мне разрезали мышцу живота и зашили её обратно, поэтому я испытываю боль при каждом вдохе, но операция прошла с огромным успехом и, надеюсь, стала последней. Теперь мне нужно восстановить способность ходить, а затем приступить ко всем занятиям физиотерапией. Если мне удастся справиться с невропатией и болями в суставах, у нас всё будет хорошо. Через несколько месяцев я буду готов работать на полную мощность!»





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