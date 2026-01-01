Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
[= ||| все новости группы



*

Coal Chamber

*



16 июл 2026 : 		 Барабанщик COAL CHAMBER надеется, что перенес последнюю операцию

24 июн 2026 : 		 Барабанщик COAL CHAMBER рассказал о борьбе с раком

15 июн 2026 : 		 Барабанщику COAL CHAMBER проведут новую операцию

5 май 2026 : 		 Лидер COAL CHAMBER: «Рад, что Mikey с нами!»

29 апр 2026 : 		 У барабанщика COAL CHAMBER рак

16 янв 2025 : 		 COAL CHAMBER отменили тур

13 ноя 2024 : 		 Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси»

3 ноя 2024 : 		 Вокалист COAL CHAMBER о состоянии здоровья

4 окт 2024 : 		 COAL CHAMBER не выступят на AFTERSHOCK из-за болезни

27 фев 2024 : 		 Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки падок»

22 дек 2023 : 		 DEZ FAFARA о том, почему COAL CHAMBER опередили время

24 ноя 2023 : 		 Вокалист COAL CHAMBER: «Если вы что-то стоите, то взлетите»

15 окт 2023 : 		 Басистка COAL CHAMBER о встрече с IGGY POP

12 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

30 июл 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

24 июл 2023 : 		 COAL CHAMBER в 4К

22 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

23 июн 2023 : 		 COAL CHAMBER думают о новом

15 май 2023 : 		 Первое за восемь лет шоу COAL CHAMBER

13 мар 2023 : 		 DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»

8 ноя 2022 : 		 COAL CHAMBER возвращаются

21 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA — о возможности выпуска нового альбома COAL CHAMBER

20 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»

6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик COAL CHAMBER надеется, что перенес последнюю операцию



zoom
Mikey "Bug" Cox выразил надежду, что операция, проведенная 10 июля, станет для него последней. Через день он опубликовал видео, в котором, одетый в больничную пижаму, делает несколько шагов из палаты с помощью ходунков, и сопроводил его следующим сообщением:

«Первые шаги после операции! Я испытываю невыносимую боль, и у меня в животе огромная дырка, которая будет служить дренажем и заживет сама по себе. Кроме того, мне разрезали мышцу живота и зашили её обратно, поэтому я испытываю боль при каждом вдохе, но операция прошла с огромным успехом и, надеюсь, стала последней. Теперь мне нужно восстановить способность ходить, а затем приступить ко всем занятиям физиотерапией. Если мне удастся справиться с невропатией и болями в суставах, у нас всё будет хорошо. Через несколько месяцев я буду готов работать на полную мощность!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом