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сегодня
Барабанщику COAL CHAMBER проведут новую операцию
Mikey "Bug" Cox из COAL CHAMBER опубликовал следующее сообщение:
«Пожалуйста, прочтите‼️ Я хотел бы поделиться небольшой новостью!
После нескольких месяцев обследований, тестов и посещений я безмерно благодарен за то, что я прошел все последние тесты и, наконец, получил зеленый свет от своих врачей на то, что, как мы надеемся, станет моей последней операцией по удалению рака. Из-за этого COAL CHAMBER переносит выступление на Louder Than Life. Хотя я и расстроен, что пропустил его, это новость, за которую мы с семьей боролись, и я очень рад сделать следующий шаг.
Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого долгого пути, связанного с раком. Ваша любовь, поддержка и позитивная энергия много для меня значили. "Сейчас я сосредоточен на операции, восстановлении и возвращении на сцену с моей семьей COAL CHAMBER как можно скорее. Будущее кажется светлым, и я не могу дождаться, когда снова увижу всех вас!
К черту рак!»
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