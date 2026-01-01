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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 28
*Новое видео MEMOIRA 19
*Новое видео MASTODON 18
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Coal Chamber

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15 июн 2026 : 		 Барабанщику COAL CHAMBER проведут новую операцию

5 май 2026 : 		 Лидер COAL CHAMBER: «Рад, что Mikey с нами!»

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6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER

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Барабанщику COAL CHAMBER проведут новую операцию



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Mikey "Bug" Cox из COAL CHAMBER опубликовал следующее сообщение:

«Пожалуйста, прочтите‼️ Я хотел бы поделиться небольшой новостью!

После нескольких месяцев обследований, тестов и посещений я безмерно благодарен за то, что я прошел все последние тесты и, наконец, получил зеленый свет от своих врачей на то, что, как мы надеемся, станет моей последней операцией по удалению рака. Из-за этого COAL CHAMBER переносит выступление на Louder Than Life. Хотя я и расстроен, что пропустил его, это новость, за которую мы с семьей боролись, и я очень рад сделать следующий шаг.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого долгого пути, связанного с раком. Ваша любовь, поддержка и позитивная энергия много для меня значили. "Сейчас я сосредоточен на операции, восстановлении и возвращении на сцену с моей семьей COAL CHAMBER как можно скорее. Будущее кажется светлым, и я не могу дождаться, когда снова увижу всех вас!

К черту рак!»




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