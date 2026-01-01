сегодня



Барабанщику COAL CHAMBER проведут новую операцию



Mikey "Bug" Cox из COAL CHAMBER опубликовал следующее сообщение:



«Пожалуйста, прочтите‼️ Я хотел бы поделиться небольшой новостью!



После нескольких месяцев обследований, тестов и посещений я безмерно благодарен за то, что я прошел все последние тесты и, наконец, получил зеленый свет от своих врачей на то, что, как мы надеемся, станет моей последней операцией по удалению рака. Из-за этого COAL CHAMBER переносит выступление на Louder Than Life. Хотя я и расстроен, что пропустил его, это новость, за которую мы с семьей боролись, и я очень рад сделать следующий шаг.



Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого долгого пути, связанного с раком. Ваша любовь, поддержка и позитивная энергия много для меня значили. "Сейчас я сосредоточен на операции, восстановлении и возвращении на сцену с моей семьей COAL CHAMBER как можно скорее. Будущее кажется светлым, и я не могу дождаться, когда снова увижу всех вас!



К черту рак!»







+0 -0



просмотров: 43

