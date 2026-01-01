8 май 2026
BETWEEN THE BURIED AND ME в пещерах
BETWEEN THE BURIED AND ME 19 июня выступят в The Caverns, ультрасовременном концертном зале, расположенном в системе природных известняковых пещер в округе Гранди, штат Теннесси.
В последние годы The Caverns неуклонно расширяет свое присутствие в мире металла и экспериментальной музыки, принимая знаковые андеграундные выступления от пионеров дрона SUNN O))) (дважды), BLOOD INCANTATION, театральный хаос GWAR, гитариста, не поддающегося жанровым определениям, Buckethead (три выступления на сегодняшний день и еще одно запланировано на 7 августа), а также возвращение культовых новаторов сладжа ACID BATH. Эти выступления помогли закрепить за The Caverns репутацию уникальной площадки для тяжелой музыки в андеграундной обстановке.
