PRIMUS пытаются в DIO

PRIMUS выпустили специальный ЕР "A Handful Of Nuggs", который будет доступен на виниле 22 июля, в рамках которого попытались в DIO с "Holy Diver" при поддержке Puddles Pity Party — что получилось доступно ниже:
01. The Ol' Grizz
02. Holy Diver (feat. Puddles Pity Party)
03. Little Lord Fentanyl (feat. Puscifer)
04. Duchess (And The Proverbial Mind Spread) (Live from the Mann Music Center, Philadelphia, PA)
