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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
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Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
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Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
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WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
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DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
30
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
27
WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать
25
NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk"
24
все новости группы
Primus
США
Hard Rock
Funk Metal
http://www.primussucks.com
Myspace:
http://www.myspace.com/primus
Facebook:
https://www.facebook.com/primusville
29 июл 2026
:
Новое видео PRIMUS
16 май 2026
:
PRIMUS пытаются в DIO
1 авг 2025
:
PRIMUS почтили память Оззи
13 июл 2025
:
PRIMUS сыграли семь песен из "Brown Album"
26 июн 2025
:
PRIMUS готовят винил
4 май 2025
:
MAYNARD JAMES KEENAN в новом треке PRIMUS
1 мар 2025
:
PRIMUS выбирают ударника
23 фев 2025
:
Как PRIMUS выбирали барабанщика
10 фев 2025
:
PRIMUS нашли барабанщика
13 янв 2025
:
Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара
4 янв 2025
:
PRIMUS отыграли новогоднее шоу с бывшим барабанщиком
19 ноя 2024
:
PRIMUS отбирают кандидатов
5 ноя 2024
:
Почему же из PRIMUS ушел барабанщик?
31 окт 2024
:
Из PRIMUS вновь ушел барабанщик
9 авг 2022
:
Новое видео PRIMUS
30 июн 2022
:
PRIMUS отменили европейские гастроли
5 апр 2022
:
Новая песня PRIMUS
13 фев 2021
:
У кого толще? Выясняют басисты PRIMUS и METALLICA
19 фев 2020
:
PRIMUS почтят память RUSH
7 сен 2017
:
Новая песня PRIMUS
11 авг 2017
:
Видео с текстом от PRIMUS
3 июл 2016
:
Барабанщик PRIMUS перенес новый сердечный приступ
27 май 2016
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Новый альбом THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM доступен для прослушивания
3 сен 2015
:
Новый релиз PRIMUS выйдет в ноябре
15 авг 2014
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Барабанщик TOOL поедет в тур с PRIMUS
7 апр 2013
:
"Sailing The Seas Of Cheese" PRIMUS выйдет в 5.1-варианте
21 авг 2011
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Обложка и трек-лист нового альбома PRIMUS
18 июн 2011
:
PRIMUS исполнили новые песни
сегодня
Новое видео PRIMUS
"The Ol' Grizz", новое видео группы PRIMUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "A Handful Of Nuggs":
01. The Ol' Grizz
02. Holy Diver (feat. Puddles Pity Party)
03. Little Lord Fentanyl (feat. Puscifer)
04. Duchess (And The Proverbial Mind Spread) (Live from the Mann Music Center, Philadelphia, PA)
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Рецензии
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Сообщений нет