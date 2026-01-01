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PRIMUS написали много нового



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Барабанщик PRIMUS John Hoffman, присоединившийся к группе в 2025 году после победы в глобальном прослушивании «Interstellar Drum Derby», в котором приняли участие более 6100 барабанщиков, поговорил о ходе работы над новым альбомом коллектива. На вопрос, завершила ли группа запись новой пластинки, John ответил:

«Нет, еще нет. Мы уже записали несколько вещей. Например, недавно выпустили "The Ol' Grizz" [на EP "A Handful Of Nuggs", вышедшем в мае]. Затем записали кавер на DIO — "Holy Diver", где вокал исполнил Puddles Pity Party. А еще в прошлом году мы записали "Little Lord Fentanyl", которая вообще была частью моего прослушивания.

Именно эту песню мне дали во время отбора, и у меня была всего одна ночь, чтобы придумать свои барабанные партии. То же самое было и у Gergő Borlai, который вместе со мной вышел в финал. Для него это тоже было частью испытания. Каждый из нас получил возможность показать, что способен привнести в студийную работу группы.

К счастью для меня, ребятам понравилось то, что я придумал. Многие этого не знают, но партия ударных, которую вы слышите в "Little Lord Fentanyl", — это именно та запись, которую я сделал во время прослушивания для "Drum Derby". То есть на этой песне можно услышать, как я, ужасно нервничая, пытаюсь пройти композицию с совершенно новыми партиями, которые придумал буквально только что. И, к счастью, все получилось».

На вопрос, знал ли он тогда, что эта первоначальная запись будет официально выпущена, John ответил:

«Нет, я понятия не имел, что они выпустят песню именно в таком виде. Тогда я воспринимал это просто как очередной этап отбора. По сути, это был финальный экзамен.

До этого я уже несколько месяцев проходил прослушивание. С момента объявления о поиске нового барабанщика и до начала самих прослушиваний прошло довольно много времени. Я постоянно переписывался с представителями менеджмента, затем состоялось первое прослушивание в Los Angeles, после которого меня пригласили на финальный трехдневный этап.

К тому моменту я уже прошел огромный путь, поэтому запись этой песни воспринималась как последняя проверка. Но мне очень нравится, что в итоге оставили именно ту первоначальную партию ударных. Она словно фотография того самого момента — отпечаток того, что тогда происходило».

Возвращаясь к работе над новым материалом PRIMUS, John рассказал:

«Мы уже записали очень много материала. Сейчас все в основном сводится к тому, что мы придумываем риффы и смотрим, какие из них действительно работают. Кроме того, мы очень много времени проводим вместе с Les Claypool и Larry LaLonde, чтобы я полностью вошел в их творческую волну и стал тем барабанщиком, которого они хотят видеть рядом с собой — тем, с кем они смогут работать, вообще ни о чем не задумываясь.

Для этого нужно время. Невозможно просто зайти в комнату и сразу начать работать с музыкантами такого уровня. Они невероятно творческие, привыкли делать все по-своему, поэтому требуется определенный период адаптации.

Не могу сказать, что это было сложно, но ощущение такое, что до настоящего момента большая часть студийной работы была скорее знакомством друг с другом, чем записью материала, который мы собираемся представить миру».




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