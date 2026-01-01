Новое видео BESEECH

BESEECH выпустят новую пластинку, получившую название Future. Present. Past. 28 августа. Еще один сингл из этого релиза, Hesitation, доступен ниже:
1. Ambiguous Mind
2. Hesitation
3. Boundless Space
4. End This
5. Future. Present. Past
6. You Bleed. You Dream. You Breathe.
7. Álamos Sunset
8. Melodies of Movement
9. Still Lost
10. The Sweet Hello, the Sad Goodbye (Roxette cover)
11. Between Worlds
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет