Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 50
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 50
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 45
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
[= ||| все новости группы



*

Steve Lukather

*



1 июн 2026 : 		 STEVE LUKATHER о о работе над неизданным материалом VAN HALEN: «Это не какая-то фигня, которую можно выбросить»

19 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN и правда работает со STEVE LUKATHER

7 ноя 2024 : 		 STEVE LUKATHER о Куинси Джонсе

30 июн 2023 : 		 Новая песня STEVE LUKATHER

26 май 2023 : 		 STEVE LUKATHER представил новый сингл

12 апр 2023 : 		 STEVE LUKATHER представил новый сингл

22 янв 2021 : 		 STEVE LUKATHER представил новое видео

6 дек 2020 : 		 Новая песня STEVE LUKATHER

13 ноя 2020 : 		 STEVE LUKATHER и JOSEPH WILLIAMS выпустят сольные работы

20 авг 2020 : 		 RINGO STARR в новом видео STEVE LUKATHER

5 авг 2020 : 		 STEVE LUKATHER: «Новый альбом писал вживую в студии»

16 май 2015 : 		 STEVE LUKATHER, VINNIE COLAIUTA, MARCO MENDOZA исполняют PINK FLOYD

7 фев 2013 : 		 STEVE LUKATHER о сольном альбоме

30 окт 2012 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в январе

13 авг 2010 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в октябре
| - |

|||| сегодня

STEVE LUKATHER о о работе над неизданным материалом VAN HALEN: «Это не какая-то фигня, которую можно выбросить»



zoom
STEVE LUKATHER в недавнем интервью рассказал об альбоме, над которым он работает вместе с Alex Van Halen, легендарным барабанщиком группы VAN HALEN. По имеющимся данным, в альбом войдут ранее не издававшиеся и незавершённые записи из архива VAN HALEN. И Van Halen, и Lukather подчеркнули, что цель проекта — почтить память Эдди Ван Халена, скончавшегося в 2020 году.

Steve пояснил, что, хотя он и участвует в проекте, он не будет играть на гитаре в этих треках, а возьмёт на себя роль, схожую с ролью сопродюсера:

«Я на 100 процентов являюсь сопродюсером Alex'а и помогаю ему с техническими аспектами. Я не буду играть. На материале VAN HALEN не будет никаких следов Lukather'a или TOTO. Я могу вам это обещать. Я как правая рука Al'а и буду спрашивать: "Как я могу тебе помочь? Хочешь, я помогу тебе с вокалом? Как мы сделаем эти миксы?" Речь идёт о том, чтобы обеспечить контроль качества со стороны человека, которому он доверяет».

Что касается треков, оставленных Эдди Ван Халеном, Steve сказал:

«Могу со всей уверенностью заявить, это не какая-то фигня, которую можно выбросить. Когда я их услышал, я спросил Al'а: "Почему, чёрт возьми, ты их не использовал?" И ответ был в том, что никто не мог к ним ничего придумать. Так что если вы думаете, что это куча фигни, которую мы пытаемся склеить, чтобы вытянуть бабки из бедных, ничего не подозревающих фанатов VAN HALEN, то это не так».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом