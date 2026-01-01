сегодня



STEVE LUKATHER о о работе над неизданным материалом VAN HALEN: «Это не какая-то фигня, которую можно выбросить»



STEVE LUKATHER в недавнем интервью рассказал об альбоме, над которым он работает вместе с Alex Van Halen, легендарным барабанщиком группы VAN HALEN. По имеющимся данным, в альбом войдут ранее не издававшиеся и незавершённые записи из архива VAN HALEN. И Van Halen, и Lukather подчеркнули, что цель проекта — почтить память Эдди Ван Халена, скончавшегося в 2020 году.



Steve пояснил, что, хотя он и участвует в проекте, он не будет играть на гитаре в этих треках, а возьмёт на себя роль, схожую с ролью сопродюсера:



«Я на 100 процентов являюсь сопродюсером Alex'а и помогаю ему с техническими аспектами. Я не буду играть. На материале VAN HALEN не будет никаких следов Lukather'a или TOTO. Я могу вам это обещать. Я как правая рука Al'а и буду спрашивать: "Как я могу тебе помочь? Хочешь, я помогу тебе с вокалом? Как мы сделаем эти миксы?" Речь идёт о том, чтобы обеспечить контроль качества со стороны человека, которому он доверяет».



Что касается треков, оставленных Эдди Ван Халеном, Steve сказал:



«Могу со всей уверенностью заявить, это не какая-то фигня, которую можно выбросить. Когда я их услышал, я спросил Al'а: "Почему, чёрт возьми, ты их не использовал?" И ответ был в том, что никто не мог к ним ничего придумать. Так что если вы думаете, что это куча фигни, которую мы пытаемся склеить, чтобы вытянуть бабки из бедных, ничего не подозревающих фанатов VAN HALEN, то это не так».







+0 -0



просмотров: 139

