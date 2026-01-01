Вышел бокс-сет MANRAZE

Cherry Red Records/HNE Recordings выпустили пятидисковый бокс-сет группы MANRAZE, в состав которой входят гитарист DEF LEPPARD Phil Collen, бывший басист GIRL Simon Laffy и легендарный ударник SEX PISTOLS Paul Cook. В сборник, получивший название "Lock, Stock & Barrel", вошли следующие композиции:
CD1: Surreal
01. This Is
02. Turn It Up
03. Runnin' Me Up
04. Every Second Of Every Day
05. Spinning Out
06. Can't Find My Own Way
07. Skin Crawl
08. Low
09. Connected To You
10. Halo
11. It's Entertainment
12. Shadow Man
CD2: PunkFunkRootsRock
01. Over My Dead Body
02. I C U In Everything
03. All I Wanna Do
04. Closer To Me
05. Lies Lies All Lies
06. Get Action
07. Edge Of The World
08. Dreamland
09. Fire
10. I, Superbiker
11. Bittersweet
12. Dog Bite
CD3: Instrumental
01. Turn It Up - Surreal - Instrumental
02. I Surrender - Single - Instrumental
03. Skin Crawl - Surreal - Instrumental
04. Original Sin - Exclusive Bonus Track - Instrumental
05. Can't Find My Own Way - Surreal - Instrumental
06. Low - Surreal - Instrumental
07. Runnin' Me Up - Surreal - Instrumental
08. Dreamland - PunkFunkRootsRock - Instrumental
09. Halo - Surreal - Instrumental
10. I C U In Everything - PunkFunkRootsRock - Instrumental
11. Bittersweet - PunkFunkRootsRock - Instrumental
CD4: Live & Unplugged
01. This Is - Electric (Live In Burbank)
02. Low - Electric (Live In Burbank)
03. Entertainment - Electric (Live In Burbank)
04. Connected - Electric (Live In Burbank)
05. This Is - Electric (Live At The Water Rats)
06. Connected - Electric (Live At The Water Rats)
07. Halo - Electric (Live At The Spitz)
08. Runnin' Me Up - Electric (Live At The Spitz)
09. Fire - Electric (Live At The Spitz)
10. Every Second Of Every Day - Acoustic
11. Turn It Up - Acoustic
12. Can't Find My Own Way - Acoustic (Gary Crowley Show)
13. Halo - Acoustic
14. You're So Wrong - Acoustic
15. All I Wanna Do - Acoustic
CD5: Unreleased & Unleashed
01. I Surrender
02. Take On The World - PunkFunkRootsRock - Instrumental
03. Turn It Up - Deep Dub Instrumental
04. Halo - SPX Crawlers Mix
05. Immaculate
06. Skin Crawl - SPX Crawlers Mix
07. Low - Dance
08. Get Up - Dance
09. Original Sin
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