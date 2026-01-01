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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео MEMOIRA 19
*Новое видео HANSEN 18
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Dan Byrne

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|||| сегодня

Новое видео DAN BYRNE



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"Death Of Me", новое видео DAN BYRNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "This Is Where The Show Begins", релиз которого состоялся 22 мая:

1. Saviour
2. She’s The Devil
3. Praise Hell
4. Sober
5. Cherry & Leather
6. Death Of Me
7. Temple
8. Pulling Me Under
9. Hate Me
10. Home




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