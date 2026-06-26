26 июн 2026



Барабанщик ANTHRAX повредил руку



CHARLIE BENANTE сообщил о повреждении правой руки, результатом чего стал пропуск ряда выступлений ANTHRAX, где его место вновь занял Darby Todd — видео с Hellfest 2026 доступно для просмотра. Ну а сам Charlie написал:



«Сообщение из серии "Ой". Я хотел, чтобы все знали, что, к сожалению, я повредил правую руку и, следуя указаниям моего врача, пропущу несколько концертов с 20 июня по 4 июля, чтобы дать ей необходимое время для восстановления.



Я невероятно благодарен Darby Todd за то, что он заменит меня на этих концертах и поможет их провести пока я выздоравливаю. Я уже сосредоточен на восстановлении здоровья и с нетерпением жду возможности вернуться к гастролям в ближайшее время. Спасибо вам всем за поддержку и понимание!»







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