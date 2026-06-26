Барабанщик ANTHRAX повредил руку

13 дек 2025 :
|
Барабанщик ANTHRAX о новой пластинке
24 ноя 2025 :
|
ANTHRAX завершили сведение
4 ноя 2025 :
|
Вокалист DEATH ANGEL о прослушивании в ANTHRAX
28 окт 2025 :
|
Басист ANTHRAX: «Мы голодны до работы»
29 сен 2025 :
|
NEIL TURBIN исполнил ранние песни ANTHRAX
20 сен 2025 :
|
JOHN BUSH: «Гитарист ANTHRAX предложил мне свои услуги»
31 июл 2025 :
|
JOHN BUSH даст три концерта с песнями ANTHRAX
28 июл 2025 :
|
Барабанщик ANTHRAX тоже обещает новую песню
19 июл 2025 :
|
Новая песня ANTHRAX до конца года
13 июл 2025 :
|
JOEY BELLADONNA завершил запись вокала
7 июл 2025 :
|
Группа ANTHRAX выступила на финальном шоу BLACK SABBATH
3 июл 2025 :
|
FRANK BELLO о первом концерте с ANTHRAX
25 июн 2025 :
|
Басист ANTHRAX: «Играть на стадионе Yankee было очень круто!»
21 май 2025 :
|
Бывшие из ANTHRAX пытаются в RAINBOW
1 апр 2025 :
|
ANTHRAX продолжат работать над альбомом
23 мар 2025 :
|
Как ANTHRAX попали на прощание с OZZY OSBOURNE?
7 фев 2025 :
|
Вокалисту ANTHRAX осталось пару песен
28 янв 2025 :
|
ANTHRAX о европейском туре
27 янв 2025 :
|
Новый альбом ANTHRAX выйдет осенью
14 янв 2025 :
|
DAN LILKER был удивлен приглашением в ANTHRAX
26 дек 2024 :
|
Чем занимался JOEY BELLADONNA вне ANTHRAX
16 дек 2024 :
|
Видео полного выступления ANTHRAX
19 ноя 2024 :
|
DAN LILKER о концертах с ANTHRAX
17 ноя 2024 :
|
Новая фигурка гитариста ANTHRAX
4 ноя 2024 :
|
FRANK BELLO приступил к записи нового материала ANTHRAX
14 окт 2024 :
|
FRANK BELLO выступил с ANTHRAX
18 сен 2024 :
|
JOEY BELLADONNA приступил к записи вокала для ANTHRAX
12 сен 2024 :
|
Лидер ANTHRAX: «А мы никуда не спешим»
21 авг 2024 :
|
Барабанщик ANTHRAX обещает необычные песни
20 авг 2024 :
|
Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX?
12 авг 2024 :
|
Акустика от бывшего вокалиста ANTHRAX
6 авг 2024 :
|
Вокалист ANTHRAX любит классик-рок
25 июл 2024 :
|
JOHN BUSH придумал новые варианты тура с песнями ANTHRAX
2 июн 2024 :
|
DAN LILKER о выступлении с ANTHRAX
21 май 2024 :
|
NEIL TURBIN: «Я не увольнял Dan'a из ANTHRAX»
14 май 2024 :
|
Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке
13 май 2024 :
|
ANTHRAX выступили с оригинальным басистом
30 апр 2024 :
|
ANDREAS KISSER присоединился на сцене к ANTHRAX
25 апр 2024 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
24 апр 2024 :
|
JOHN BUSH не против что-то сделать с ANTHRAX
21 апр 2024 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
18 апр 2024 :
|
Видео полного выступления ANTHRAX
15 апр 2024 :
|
ANTHRAX отыграли первое шоу с DAN LILKER
9 апр 2024 :
|
DAN LILKER о появлении в ANTHRAX
31 мар 2024 :
|
DAN LILKER выступит с ANTHRAX
2 фев 2024 :
|
Басист ANTHRAX о новом альбоме: «Мы немного прибавили в тяжести»
2 дек 2023 :
|
Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил»
6 окт 2023 :
|
ANTHRAX начнут запись вокала осенью
17 авг 2023 :
|
Вокал для нового ANTHRAX никто не записывал
9 авг 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX не против подкладок
29 июл 2023 :
|
Лидер ANTHRAX благодарит пожарных
24 июл 2023 :
|
JOEY BELLADONNA о прослушивании в ANTHRAX: «Я понятия не имел, с чем имею дело в музыкальном плане»
11 июл 2023 :
|
Басист ANTHRAX надеется на 2024 год
24 июн 2023 :
|
Бывший из ANTHRAX: «И хочется, и колется!»
29 май 2023 :
|
Robb Flynn присоединился на сцене к ANTHRAX
24 май 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Запись идёт отлично»
23 май 2023 :
|
DEREK RODDY выступит с ANTHRAX
1 май 2023 :
|
ANTHRAX приступили к записи
20 апр 2023 :
|
ANTHRAX забили на Европу
4 апр 2023 :
|
ANTHRAX готовы к записи
3 апр 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX спел с женой
13 мар 2023 :
|
Барабанщик ANTHRAX не против использования фонограммы на концертах
22 фев 2023 :
|
Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!»
21 фев 2023 :
|
Вокалист ANTHRAX — о вокалистах, поющих под фонограмму: «Я не могу со всем этим смириться»
21 фев 2023 :
|
ROBB FLYNN присоединился на сцене к ANTHRAX
18 фев 2023 :
|
REX BROWN присоединился к ANTHRAX
27 янв 2023 :
|
ANTHRAX: «5 или 10? Вот в чём вопрос»
24 янв 2023 :
|
ANTHRAX отыграли первое шоу с DEREK'ом RODDY
23 янв 2023 :
|
ANTHRAX открыли тур
22 янв 2023 :
|
JOEY BELLADONNA — о возвращении в ANTHRAX
18 янв 2023 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Мы работаем над пластинкой уже три года. Стыдоба!»
17 янв 2023 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Забудьте о "Большой четвёрке" до 2025 года!»
9 дек 2022 :
|
Вокалист ANTHRAX: «Прогресс есть!»
8 дек 2022 :
|
ANTHRAX не поедут на BLOODSTOCK OPEN AIR
25 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX о причинах отмены концертов в августе
24 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX: «Горжусь тем, что у нас получается»
20 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX — об отмене европейского тура
10 ноя 2022 :
|
Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX
9 ноя 2022 :
|
Басист ANTHRAX представил клип
2 ноя 2022 :
|
JOHN BUSH был бы не против тура с материалом ANTHRAX
5 окт 2022 :
|
Бывший басист ANTHRAX заявил, что сочинил 75 % материала "Fistful of Metal"
28 сен 2022 :
|
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли втрое»
19 сен 2022 :
|
Гитарист ANTHRAX — об альбоме "Among The Living": «Эта пластинка помогла нам сделать карьеру»
2 сен 2022 :
|
ANTHRAX отменили европейские гастроли из-за расходов
30 авг 2022 :
|
ANTHRAX и CHUCK D из PUBLIC ENEMY исполняют
17 авг 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Музыка для нас на первом месте»
17 авг 2022 :
|
Видео полного выступления ANTHRAX
15 авг 2022 :
|
Вокалист ANTHRAX: «Я не уходил из группы, меня выкинули»
11 авг 2022 :
|
Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание
2 авг 2022 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
2 авг 2022 :
|
CHUCK D присоединился на сцене к ANTHRAX
1 авг 2022 :
|
ANTHRAX выпустят Dolby Atmos-версию "Among The Living"
28 июл 2022 :
|
ANTHRAX исполнили "Only"
25 июл 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX — о PHIL'E RUDD'E из AC/DC: «Он потрясающий барабанщик»
17 июл 2022 :
|
Фрагмент нового релиза ANTHRAX
16 июл 2022 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Нил Пирт и Phil Collins изобрели воображаемые барабаны»
27 июн 2022 :
|
Фрагмент нового релиза ANTHRAX
18 июн 2022 :
|
Басист ANTHRAX выпускает ЕР
1 июн 2022 :
|
Юбилейный стрим ANTHRAX выйдет на Blu-ray, CD
20 май 2022 :
|
Новый альбом ANTHRAX выйдет в 2023 году
28 апр 2022 :
|
У ANTHRAX есть отличные песни
23 мар 2022 :
|
ANTHRAX работают над новой музыкой
9 мар 2022 :
|
Музыканты ANTHRAX — о первом после пандемии концерте
17 янв 2022 :
|
Басист ANTHRAX поблагодарил фронтмена METALLICA за организацию концертов «Большой четвёрки»
14 янв 2022 :
|
Басист ANTHRAX — о первой встрече с KISS
9 янв 2022 :
|
Басист ANTHRAX принял еще одну дозу
30 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX — о паразитах в своей жизни
20 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления ANTHRAX
16 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX — об альбоме 1987 года
13 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX— о переменах в составе
3 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «Только локотками!»
1 дек 2021 :
|
Басист ANTHRAX — о долголетии
29 ноя 2021 :
|
Бывший гитарист ANTHRAX — о фанатах
28 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео полного выступления ANTHRAX
25 ноя 2021 :
|
Басист ANTHRAX пописывает материал
23 ноя 2021 :
|
Вокалисту ANTHRAX не терпится начать
8 ноя 2021 :
|
Лидер ANTHRAX хотел расширить «четвёрку» за счет EXODUS
4 ноя 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX не слышал новой музыки
2 ноя 2021 :
|
JOHN BUSH — о взаимоотношениях с членами ANTHRAX
27 окт 2021 :
|
FRANK BELLO: «Было сложно, но нам было нужно разойтись с JOEY BELLADONNA»
25 окт 2021 :
|
FRANK BELLO: «Для меня Дайм всегда будет шестым членом ANTHRAX»
15 окт 2021 :
|
Вокалист ANTHRAX — о вводе в ЗСРнР
1 окт 2021 :
|
Басист ANTHRAX играет на басу басиста IRON MAIDEN
24 сен 2021 :
|
Басист ANTHRAX — о сожалених
22 сен 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «Хотел бы я родиться в то время, когда люди бы относились к друг другу лучше»
17 сен 2021 :
|
Единственное желание басиста ANTHRAX
8 сен 2021 :
|
Вокалист ANTHRAX — о туре с IRON MAIDEN
27 авг 2021 :
|
Новый виски от ANTHRAX
25 авг 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: «В новых роликах обо мне отозвались не лучшим образом»
18 авг 2021 :
|
ANTHRAX едут в европейский тур
10 авг 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
26 июл 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
22 июл 2021 :
|
Бывший из ANTHRAX хочет в тур
22 июл 2021 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
16 июл 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX считает, что пандемия наложит отпечаток на новый альбом группы
10 июл 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
2 июл 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
2 июл 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Не хотим, чтобы альбом утонул в COVID»
29 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
25 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
24 июн 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «Увидел фаната, а я ана...»
21 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
12 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
7 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
6 июн 2021 :
|
Детали стрима ANTHRAX
4 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
3 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
1 июн 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
30 май 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX — о своём вкладе в творчество коллектива
26 май 2021 :
|
Новый эпизод ANTHRAX
26 май 2021 :
|
Вокалист ANTHRAX — о шоу "Married With Children"
25 май 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Мы не хотим, чтобы разогревающие нас группы звучали как дерьмо»
24 май 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX не против шоу
21 май 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX — о том, как стал основным композитором группы
21 май 2021 :
|
Мемуары басиста ANTHRAX выйдут осенью
20 май 2021 :
|
Седьмой эпизод от ANTHRAX
19 май 2021 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
18 май 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Я придумал бластбит? Я такого не говорил!»
18 май 2021 :
|
Шестой эпизод ANTHRAX
17 май 2021 :
|
JONATHAN DONAIS — о появлении в ANTHRAX
15 май 2021 :
|
Новый альбом ANTHRAX будет лучшим — так считает барабанщик группы
13 май 2021 :
|
Пятый эпизод ANTHRAX
12 май 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX — о сохранении мотивации
11 май 2021 :
|
Четвертый эпизод ANTHRAX
10 май 2021 :
|
Третий эпизод ANTHRAX
10 май 2021 :
|
Второй эпизод ANTHRAX
4 май 2021 :
|
Первый эпизод от ANTHRAX
29 апр 2021 :
|
ANTHRAX отметят юбилей
14 апр 2021 :
|
ANTHRAX готовят «нечто особенное»
6 апр 2021 :
|
ANTHRAX не выпустят нового пока пандемия не закончится
2 апр 2021 :
|
ANTHRAX выпустят четыре сингла
30 мар 2021 :
|
ANTHRAX работают над новой музыкой
19 мар 2021 :
|
Барабанщик ANTHRAX выпустит сборник кавер-версий
15 мар 2021 :
|
CHARLIE BENANTE переработал ANTHRAX-2
14 мар 2021 :
|
CHARLIE BENANTE переработал ANTHRAX
9 мар 2021 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX всё ещё хочет...
19 фев 2021 :
|
ANTHRAX записываются в студии
22 янв 2021 :
|
Кавер-версия IRON MAIDEN от барабанщика ANTHRAX
14 янв 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Гитарно-ориентированные команды никуда не денутся»
13 янв 2021 :
|
ANTHRAX работают над быстрым альбомом
8 янв 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX: «С нашим каталогом мы могли бы больше и не писать альбомов»
30 дек 2020 :
|
Кого неправильно взяли в "Big Four"? Отвечает гитарист ANTHRAX
15 дек 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX представляет виски
15 дек 2020 :
|
Кавер-версия ANTHRAX от участников CARCASS, REVOCATION, PERIPHERY, HJELVIK, ALL THAT REMAINS
27 ноя 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Джемы вернули мне креатив!»
26 ноя 2020 :
|
ANTHRAX выпускают часы
25 ноя 2020 :
|
Лидер ANTHRAX: «Когда будем готовы, мы запишем пластинку»
20 ноя 2020 :
|
ANTHRAX выпускают комиксы
10 ноя 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX, SUM 41 исполняют PUBLIC IMAGE LTD.
5 ноя 2020 :
|
Карантинное видео ANTHRAX
2 ноя 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX рассказал, как METALLICA уволили DAVE'а
21 окт 2020 :
|
Новый виски от ANTHRAX
13 окт 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX сделал тату в честь Ван Хален
5 окт 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX высмеивает Трампа
4 окт 2020 :
|
Басист ANTHRAX работает над сольником
30 сен 2020 :
|
ANTHRAX выпускают санитайзер
28 сен 2020 :
|
Drum-cam от ANTHRAX
24 сен 2020 :
|
JOHN BUSH собирается в сольный тур по песням ANTHRAX
15 сен 2020 :
|
JOHN BUSH — о концерте ANTHRAX с тремя вокалистами
26 авг 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине»
21 авг 2020 :
|
Новый ролик от ANTHRAX
21 авг 2020 :
|
Карантинное видео ANTHRAX
20 авг 2020 :
|
Новый ролик от ANTHRAX
20 авг 2020 :
|
Новый ролик от ANTHRAX
19 авг 2020 :
|
Лидер ANTHRAX: «Мы работаем над материалом!»
13 авг 2020 :
|
Четвертый ролик от ANTHRAX
13 авг 2020 :
|
Кавер-версия песни U2 от участников ANTHRAX и DEATH ANGEL
1 авг 2020 :
|
ANTHRAX — о туре с IRON MAIDEN
22 июл 2020 :
|
Басист ANTHRAX: «Надевайте маски!»
21 июл 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX — о переиздании "Persistence Of Time"
19 июл 2020 :
|
ANTHRAX о сотрудничестве с PUBLIC ENEMY
14 июл 2020 :
|
ANTHRAX — о создании "Persistence Of Time"
13 июл 2020 :
|
Вокалист FEAR и музыканты ANTHRAX в новом карантинном видео
26 июн 2020 :
|
Участники ANTHRAX салютуют Даймбэгу выпуском бурбона
23 июн 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют MASSIVE ATTACK
22 июн 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Ну это же я придумал бластбит!»
19 июн 2020 :
|
Участники ANTHRAX, VOLBEAT And SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUN-D.M.C.
9 июн 2020 :
|
Переиздание ANTHRAX выйдет летом
1 июн 2020 :
|
Участники ANTHRAX и гитарист SKID ROW записали кавер IRON MAIDEN
29 май 2020 :
|
У ANTHRAX есть шесть-семь песен
27 май 2020 :
|
CHARLIE BENANTE и JOHN BUSH исполняют ANTHRAX
18 май 2020 :
|
Карантинные футболки от ANTHRAX
16 май 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX и басист SUICIDAL TENDENCIES исполняют хит Билли Айлиш
6 май 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX и LAMB OF GOD исполняют песни DISCHARGE
5 май 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Для меня TOOL — это новый RUSH»
6 апр 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX исполняет VAN HALEN
3 апр 2020 :
|
Лидер ANTHRAX о своих достижениях
25 мар 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX исполняет JUDAS PRIEST, LED ZEPPELIN, THE KNACK, THE EAGLES
13 мар 2020 :
|
CHARLIE BENANTE похвалил барабанные партии LARS'a ULRICH'a: «Мне нравится ход его мыслей в песнях»
4 фев 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX критикует решение Сената
22 янв 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX о новом альбоме
15 янв 2020 :
|
ANTHRAX в Sweetwater Studios
6 янв 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX об убийстве Сулеймани
11 дек 2019 :
|
CHARLIE BENANTE работает над демо к новому альбому ANTHRAX
4 дек 2019 :
|
ANTHRAX сотрудничают с PUCK HCKY
20 ноя 2019 :
|
SCOTT IAN продает рукописные тексты ANTHRAX и STORMTROOPERS OF DEATH
30 окт 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX о том, почему группу нужно включить в Зал Славы Рок-н-Ролла
20 окт 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
11 окт 2019 :
|
Вокалист ANTHRAX о выступлении с кавер-группой
7 окт 2019 :
|
Вокалист TESTAMENT присоединился на сцене к ANTHRAX
17 сен 2019 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX напал на пожилых людей
21 авг 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «Нам нужен не просто альбом, нужно заявление!»
5 авг 2019 :
|
Гитарист ANTHRAX SCOTT IAN воздал дань уважения Малькольму Янгу из AC/DC: «Таких риффов никто больше не напишет»
29 июл 2019 :
|
ANTHRAX попали в Зал истории хэви-металла
17 июл 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
19 июн 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
17 июн 2019 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
11 июн 2019 :
|
Басист ANTHRAX: «Мы очень довольны тем, что у нас получается»
10 июн 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления ANTHRAX
6 май 2019 :
|
Лидер ANTHRAX о новом материале
20 мар 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES встречаются
17 мар 2019 :
|
Барабанщик ANTHRAX сыграл со SLAYER и загрустил
18 дек 2018 :
|
Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!»
14 ноя 2018 :
|
Гитарист ANTHRAX о том, как курение сохранило Лемми пальцы
13 ноя 2018 :
|
ANTHRAX хотят переиздать "Persistence Of Time"
8 окт 2018 :
|
Вокалист ANTHRAX исполняет песни JOURNEY
31 авг 2018 :
|
Переиздание ANTHRAX выйдет осенью
24 авг 2018 :
|
ANTHRAX начнут работу над новым материалом в начале года
3 авг 2018 :
|
ANTHRAX исполняют PANTERA
4 июл 2018 :
|
SCOTT IAN о новом материале ANTHRAX
28 апр 2018 :
|
Фрагмент нового DVD ANTHRAX
18 апр 2018 :
|
Концертное видео ANTHRAX
2 апр 2018 :
|
У барабанщика ANTHRAX есть идеи для 7—8 треков
30 мар 2018 :
|
Трейлер нового DVD ANTHRAX
26 фев 2018 :
|
ANTHRAX отменили выступления в Европе
22 фев 2018 :
|
Басист ANTHRAX: «Не думаю, что SLAYER когда-нибудь умрут»
20 фев 2018 :
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Барабанщик ANTHRAX критикует Трампа
8 фев 2018 :
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Басист ANTHRAX о решении SLAYER уйти
7 фев 2018 :
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Гитарист ANTHRAX о Малькольме Янге
31 янв 2018 :
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Лидер ANTHRAX: «Я понимаю, почему SLAYER решили уйти»
29 янв 2018 :
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Фрагмент нового DVD ANTHRAX
22 дек 2017 :
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Фрагмент новой книги от гитариста ANTHRAX
12 дек 2017 :
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Новый DVD ANTHRAX выйдет весной
22 ноя 2017 :
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ANTHRAX переиздадут альбомы "We've Come For You All" и "The Greater Of Two Evils"
22 окт 2017 :
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Гитарист ANTHRAX выпускает книгу
17 июл 2017 :
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Вокалист ANTHRAX: «Не думал, что "Among The Living" будет таким успешным»
10 июл 2017 :
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Видео с выступления ANTHRAX
9 июн 2017 :
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ANTHRAX выпустили сингл
17 май 2017 :
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RUDY SARZO в новой группе бывшего гитариста ANTHRAX
25 апр 2017 :
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ANTHRAX исполнили кавер-версию хита KANSAS
13 апр 2017 :
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ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки»
10 апр 2017 :
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Видео с выступления ANTHRAX
6 апр 2017 :
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Переиздание "State Of Euphoria" ANTHRAX выйдет с бонусным материалом
2 апр 2017 :
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Бывшие участники ANTHRAX, JOURNEY в новой группе
1 апр 2017 :
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Видео с выступления ANTHRAX
20 мар 2017 :
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Фрагмент нового бокс-сета ANTHRAX
20 мар 2017 :
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FRANK BELLO: «ANTHRAX хотели бы поработать с LADY GAGA»
27 фев 2017 :
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Видео с выступления ANTHRAX
16 фев 2017 :
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ANTHRAX снимали шоу для DVD
12 фев 2017 :
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ANTHRAX открыли юбилейный тур
1 фев 2017 :
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Бокс-сет ANTHRAX выйдет весной
25 янв 2017 :
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ANTHRAX выпускают пиво
23 янв 2017 :
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Трейлер нового релиза ANTHRAX
24 дек 2016 :
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Туровое издание ANTHRAX выйдет в феврале
19 дек 2016 :
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Видео с текстом от ANTHRAX
17 дек 2016 :
|
ANTHRAX дистанцировались от GLOBAL MUSIC RIGHTS
21 ноя 2016 :
|
Специальный релиз ANTHRAX
12 ноя 2016 :
|
Акустика от ANTHRAX
26 окт 2016 :
|
Лидер ANTHRAX о реюнионах: «Бабло решает»
14 окт 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX защищает участников KISS
22 сен 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
19 сен 2016 :
|
ANTHRAX впервые с 1985 исполнили 'Aftershock'
18 сен 2016 :
|
ANTHRAX исполняют PINK FLOYD
26 авг 2016 :
|
Новое видео ANTHRAX
22 авг 2016 :
|
Барабанщик ANTHRAX критикует прессу
22 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления ANTHRAX
31 июл 2016 :
|
Вышел новый сингл ANTHRAX
29 июн 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
22 июн 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX о смерти Лемми: «Это был настоящий шок»
21 июн 2016 :
|
Видео с текстом от ANTHRAX
20 июн 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
16 июн 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Альбомы еще будут!»
16 июн 2016 :
|
Барабанщик ANTHRAX: «"For All Kings" может стать нашим последним альбомом»
16 июн 2016 :
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Как гитарист ANTHRAX стал белым ходоком
9 июн 2016 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
1 июн 2016 :
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ANTHRAX: «Рок не сдох!»
16 май 2016 :
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Барабанщик ANTHRAX вспоминает непростые времена
11 май 2016 :
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Бывший вокалист ANTHRAX заявил, что группе не нужно было выпускать альбом "The Greater Of Two Evils"
9 май 2016 :
|
Басист ANTHRAX сочуствует начинающим рок-музыкантам
3 май 2016 :
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Гитарист ANTHRAX: "Если воруешь музыку - то ты козлина!"
2 май 2016 :
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Нынешний вокалист ANTHRAX не хочет исполнять материал JOHN BUSH'a
29 апр 2016 :
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Гитарист ANTHRAX: «Если бы каждый, кто обращает на меня внимание, покупал наш альбом, мы бы стали такими же успешными, как ADELE»
16 апр 2016 :
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Гитарист ANTHRAX не боится террористов
12 апр 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Мы все умрём..."
28 мар 2016 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к ANTHRAX
27 мар 2016 :
|
Гитариста ANTHRAX пугает развитие Интернета
18 мар 2016 :
|
Колыбельные от ANTHRAX
7 мар 2016 :
|
Успехи в чарте ANTHRAX
4 мар 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Если бы у меня была возможность сделать так, чтобы Интернет исчез, я бы это сделал»
3 мар 2016 :
|
Барабанщик ANTHRAX о выборах президента США
3 мар 2016 :
|
Новое видео ANTHRAX
25 фев 2016 :
|
Видео с текстом от ANTHRAX
10 фев 2016 :
|
Видео полного выступления ANTHRAX
8 фев 2016 :
|
C ANTHRAX требуют миллион долларов
3 фев 2016 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: «Меня никогда не упоминали как автора в группе»
31 янв 2016 :
|
ANTHRAX исполнили новую песню
10 янв 2016 :
|
Барабанщика ANTHRAX огорчают комментарии в Интернете
4 янв 2016 :
|
Новая песня ANTHRAX
4 янв 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX считает BLACK SABBATH первой металлической группой
2 янв 2016 :
|
Гитарист ANTHRAX почтил память Лемми
17 дек 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX о событиях в Париже
14 дек 2015 :
|
Басист ANTHRAX: «Мы не планировали отменять тур из-за событий в Париже»
6 дек 2015 :
|
Трек-лист нового альбома ANTHRAX
27 ноя 2015 :
|
Лидер ANTHRAX о парижских событиях: «Ничто нас не остановит»
20 ноя 2015 :
|
Вышли записи бывшего вокалиста SKID ROW и ANTHRAX
20 ноя 2015 :
|
Концертный трек ANTHRAX
18 ноя 2015 :
|
Обложка нового альбома ANTHRAX
12 ноя 2015 :
|
ANTHRAX исполнили новую песню
7 ноя 2015 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
3 ноя 2015 :
|
Бывший гитарист ANTHRAX назвал своих коллег по команде "сказочниками"
3 ноя 2015 :
|
Новый альбом ANTHRAX выйдет в феврале
2 ноя 2015 :
|
Барабанщик ANTHRAX объяснил, почему не едет в тур
1 ноя 2015 :
|
Название нового альбома ANTHRAX
27 окт 2015 :
|
CHARLIE BENANTE пропустит тур ANTHRAX
23 окт 2015 :
|
Видео с текстом от ANTHRAX
20 окт 2015 :
|
Юбилейное издание второго альбома ANTHRAX выйдет в ноябре
3 окт 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX предлагает "засунуть в зад" стриминг-сервисы
2 окт 2015 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
22 авг 2015 :
|
ANTHRAX на арфе
20 авг 2015 :
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Гитарист SEPULTURA: «Выступления с ANTHRAX — один из лучших моментов в моей жизни»
3 авг 2015 :
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Гитарист ANTHRAX сетует на нелегальные скачивания
31 июл 2015 :
|
Chuck D из PUBLIC ENEMY присоединился на сцене к ANTHRAX
30 июл 2015 :
|
Барабанщик ANTHRAX рассказал о новом альбоме
6 июл 2015 :
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К какому бы дому в "Игре престолов" примкнул бы лидер ANTHRAX?
1 июл 2015 :
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ANTHRAX выпускают новый бурбон
30 июн 2015 :
|
В автобусе с ANTHRAX
29 май 2015 :
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Charlie Benante сказал, что у ANTHRAX больше двадцати песен для нового альбома
21 май 2015 :
|
ANTHRAX работают над 17 песнями
19 май 2015 :
|
CHARLIE BENANTE вернулся в ANTHRAX
24 апр 2015 :
|
CHARLIE BENANTE пропустит несколько выступлений ANTHRAX
13 апр 2015 :
|
Лидер ANTHRAX: «Новый альбом намного лучше "Worship Music"»
22 мар 2015 :
|
Новая песня ANTHRAX
5 мар 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX перестал быть фанатом KISS после 'Alive II'
4 мар 2015 :
|
Фрагмент нового трека ANTHRAX
3 мар 2015 :
|
Как убивали гитариста ANTHRAX...
2 мар 2015 :
|
ANTHRAX работают над 17 песнями
21 фев 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX в 'The Walking Dead'
7 фев 2015 :
|
Стали известны названия новых песен ANTHRAX
15 янв 2015 :
|
Гитарист ANTHRAX об участии в саундтреке "Игры Престолов"
14 янв 2015 :
|
Басист ANTHRAX обещает "тяжёлый, но узнаваемый" новый альбом
21 дек 2014 :
|
SCOTT IAN из ANTHRAX: "В наше время альбомы покупают либо старики, либо юные девчонки"
18 дек 2014 :
|
Бурбон "Indians" от ANTHRAX
14 дек 2014 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: "Создатели Интернета виновны в нелегальных скачиваниях"
9 дек 2014 :
|
CHARLIE BENANTE: "Новый альбом ANTHRAX может стать двойным"
9 дек 2014 :
|
ANTHRAX вспоминают гитариста PANTERA
6 дек 2014 :
|
FRANK BELLO из ANTHRAX "опечален" расставанием MEGADETH с двумя участниками
27 окт 2014 :
|
ANTHRAX исполнили фрагмент новой песни
23 окт 2014 :
|
SCOTT IAN: «Рок никогда не умрёт!»
10 окт 2014 :
|
Фрагмент нового DVD ANTHRAX
10 сен 2014 :
|
Фрагмент нового DVD ANTHRAX
20 авг 2014 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к ANTHRAX
16 авг 2014 :
|
Трейлер нового DVD ANTHRAX
12 авг 2014 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
15 июл 2014 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX целиком исполнит первый альбом группы
9 июл 2014 :
|
Лидер ANTHRAX: «Надеюсь, LADY GAGA запишет кавер-версию нашей песни»
13 июн 2014 :
|
ROB CAGGIANO присоединился на сцене к ANTHRAX
3 июн 2014 :
|
ANTHRAX такой, каким вы никогда его не слышали
29 май 2014 :
|
Новый DVD ANTHRAX выйдет в сентябре
3 май 2014 :
|
DVD ANTHRAX выйдет летом
5 фев 2014 :
|
Гитарист ANTHRAX: «У нас написано 12 песен»
28 янв 2014 :
|
ANTHRAX на юбилее Tama
25 янв 2014 :
|
Барабанщик ANTHRAX исполняет LED ZEPPELIN
22 янв 2014 :
|
Басист ANTHRAX о новом материале
31 окт 2013 :
|
У ANTHRAX готово семь песен
4 окт 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
16 сен 2013 :
|
ANTHRAX приступили к сочинению
19 авг 2013 :
|
ANTHRAX впервые выступили в Израиле
16 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления ANTHRAX
16 авг 2013 :
|
SCOTT IAN о новом гитаристе ANTHRAX
7 авг 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX перенёс операцию
2 июл 2013 :
|
ANTHRAX планируют выпуск нового альбома на лето
21 июн 2013 :
|
ROB CAGGIANO объясняет причину своего ухода из ANTHRAX
27 май 2013 :
|
ANTHRAX исполнили фрагмент песни SLAYER
25 май 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
12 май 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
7 май 2013 :
|
ANTHRAX снимут шоу в Чили для DVD
13 апр 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX пропустил один из концертов
11 апр 2013 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
30 мар 2013 :
|
Гитарист METALLICA выступил с ANTHRAX
28 мар 2013 :
|
SLASH, CHUCK D присоединились на сцене к ANTHRAX
22 мар 2013 :
|
Семплы "Anthems" ANTHRAX
20 мар 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Меня просто поражает, что группы вроде DEEP PURPLE не включены в Зал славы рок-н-ролла"
15 мар 2013 :
|
Кавер-версия BOSTON от ANTHRAX
15 мар 2013 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX: «У меня больше нет желания быть туровым музыкантом»
14 мар 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX о Клайве Бёрре
9 мар 2013 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию AC/DC
9 мар 2013 :
|
Кавер-версия CHEAP TRICK от ANTHRAX
2 мар 2013 :
|
Кавер-версия THIN LIZZY от ANTHRAX
27 фев 2013 :
|
Видео полного концерта ANTHRAX
25 фев 2013 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию AC/DC
23 фев 2013 :
|
Кавер-версия AC/DC от ANTHRAX
23 фев 2013 :
|
ANTHRAX отыграли полный концерт с новым гитаристом
13 фев 2013 :
|
Вирусное видео ANTHRAX
8 фев 2013 :
|
Барабанщик ANTHRAX об уходе ROB'a CAGGIANO
31 янв 2013 :
|
Бывший гитарист ANTHRAX: "Мне просто это перестало быть интересно"
27 янв 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX: " Если у вас серьезная группа, то лучше всем заниматься лично"
26 янв 2013 :
|
Гитарист ANTHRAX: "Мне положить на всю музыкальную индустрию"
23 янв 2013 :
|
SCOTT IAN считает, что ROB CAGGIANO "сделал ошибку" уйдя из ANTHRAX
18 янв 2013 :
|
Кавер-версия RUSH от ANTHRAX
16 янв 2013 :
|
Детали нового миньона ANTHRAX
12 янв 2013 :
|
ANTHRAX выпустят новый ЕР в марте
12 янв 2013 :
|
Гитарист SHADOWS FALL поедет в тур с ANTHRAX
12 янв 2013 :
|
Вокалист ANTHRAX исполнил классику JOURNEY и FOREIGNER
11 янв 2013 :
|
ANTHRAX не будут устраивать прослушивание гитаристов
5 янв 2013 :
|
ROB CAGGIANO покинул ANTHRAX
7 дек 2012 :
|
Барабанщик ANTHRAX о номинации на Грэмми
26 ноя 2012 :
|
ANTHRAX с JON'ом DETTE: видео
13 ноя 2012 :
|
ANTHRAX с JON'ом DETTE: видео
8 ноя 2012 :
|
ANTHRAX с JON'ом DETTE: видео
7 ноя 2012 :
|
JON DETTE поедет в европейский тур с ANTHRAX
17 окт 2012 :
|
ANTHRAX продолжают записывать кавер-версии для переиздания 'Worship Music'
21 авг 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX об отмене "Mayhem Festival Cruise"
5 авг 2012 :
|
Музыканты ANTHRAX о переиздании 'Worship Music'
2 авг 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Я не понимаю, почему наше правительство ничего не делает в ситуации с Randy Bluthe'ом»
30 июл 2012 :
|
Барабанщик ANTHRAX и его жена арестованы за драку
10 июл 2012 :
|
ANTHRAX записывают кавер-версию BLACK SABBATH
2 июл 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Randy не был причиной смерти фаната»
2 июл 2012 :
|
Видео с выступления ANTHRAX с ударником SHADOWS FALL
1 июл 2012 :
|
Барабанщик SHADOWS FALL поедет в тур 'Mayhem' с ANTHRAX
26 июн 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Мы не работаем над альбомом каверов»
21 июн 2012 :
|
ANTHRAX выпустят миньон каверов
16 июн 2012 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию BLACK SABBATH
13 июн 2012 :
|
ANTHRAX исполнили кавер-версию BLACK SABBATH
2 май 2012 :
|
ANTHRAX исполнили песню SEPULTURA
10 апр 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX записывает партии для трибьюта DIO
3 апр 2012 :
|
ANTHRAX в Индонезии: видео
1 апр 2012 :
|
ANTHRAX записывают кавер-версию RUSH: Видео
28 мар 2012 :
|
Барабанщик ANTHRAX записывает ударные партии для би-сайдов и трибьюта
17 мар 2012 :
|
ANTHRAX - Видеоприветствие для русских поклонников
14 мар 2012 :
|
ANTHRAX планируют снять выступление в Лондоне на DVD
17 фев 2012 :
|
ANTHRAX с ударником SHADOWS FALL: видео
14 фев 2012 :
|
ANTHRAX с ударником SHADOWS FALL: видео
10 фев 2012 :
|
Басист и ударник вернулись в ANTHRAX
9 фев 2012 :
|
Гитарист ANTHRAX: «Новое поколение детей не уважает музыку»
5 фев 2012 :
|
ANTHRAX без CHARLIE BENANTE, FRANK BELLO: видео
3 фев 2012 :
|
Басист ANTHRAX пропустит несколько шоу, его заменит Joey Vera
2 фев 2012 :
|
ANTHRAX без SCOTT'a IAN,'a CHARLIE BENANTE: видео
1 фев 2012 :
|
Участники DEATH ANGEL, TESTAMENT выступили с ANTHRAX
30 янв 2012 :
|
GENE HOGLAN «польщён» тем, что его попросили заменить Charlie Benante из ANTHRAX
24 янв 2012 :
|
Новое видео ANTHRAX
19 янв 2012 :
|
Компиляция ANTHRAX с треском провалилась
29 дек 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX о 2011
23 дек 2011 :
|
На чем играет гитарист ANTHRAX
23 ноя 2011 :
|
ANTHRAX приедет в Москву в марте
11 ноя 2011 :
|
Ударник SHADOWS FALL присоединился на сцене к ANTHRAX
25 окт 2011 :
|
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к ANTHRAX
13 окт 2011 :
|
Советы участников ANTHRAX о сексе и отношениях
8 сен 2011 :
|
ANTHRAX представили новый трек
26 авг 2011 :
|
Семплы нового альбома ANTHRAX
23 авг 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX выступил вместе с PUBLIC ENEMY
17 авг 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX рассказал о своём “зомбировании” для сериала “The Walking Dead”
13 авг 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX сыграет зомби!
8 авг 2011 :
|
Новая песня ANTHRAX
21 июл 2011 :
|
Лимитированное издание ANTHRAX
20 июл 2011 :
|
Трек-лист нового альбома ANTHRAX
18 июл 2011 :
|
Участники ANTHRAX чествуют гитариста SEPULTURA
13 июл 2011 :
|
Обложка нового альбома ANTHRAX
8 июл 2011 :
|
Видео с выступления ANTHRAX
6 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления ANTHRAX
4 июл 2011 :
|
ANDREAS KISSER выступил с ANTHRAX: первое видео
1 июл 2011 :
|
Новый альбом ANTHRAX готов
28 июн 2011 :
|
ANTHRAX приступили к мастерингу
24 июн 2011 :
|
Новая песня ANTHRAX
21 июн 2011 :
|
У гитариста ANTHRAX родился ребенок
12 июн 2011 :
|
Детали нового альбома ANTHRAX 'Worship Music'
3 июн 2011 :
|
Предварительная дата выхода нового альбома ANTHRAX
2 июн 2011 :
|
Участники ANTHRAX о новом альбоме
18 апр 2011 :
|
Альбом ANTHRAX почти готов
27 мар 2011 :
|
JOEY BELLADONNA исполнил песню в честь DIO
20 мар 2011 :
|
Гитарист ANTHRAX говорит, что его решение пропустить предстоящие концерты было "глубоко личным"
10 мар 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA заменит гитариста ANTHRAX в июле
10 мар 2011 :
|
Кавер-версия Фрэнка Синатры от вокалиста ANTHRAX
25 фев 2011 :
|
Вокалист ANTHRAX о новом диске
14 фев 2011 :
|
ANTHRAX: Видео из студии
9 дек 2010 :
|
Лидер ANTHRAX о новом альбоме
27 ноя 2010 :
|
Видео с концерта ANTHRAX
20 ноя 2010 :
|
Высококачественное видео с концерта ANTHRAX
11 ноя 2010 :
|
Басист ANTHRAX: «Это единая группа, и мы готовы продолжать»
31 окт 2010 :
|
Обложка нового релиза ANTHRAX
23 окт 2010 :
|
Новый релиз ANTHRAX
18 окт 2010 :
|
JOEY BELLADONNA сказал, что у него готово три четверти сольного альбома
15 окт 2010 :
|
Видео новой песни ANTHRAX
13 июл 2010 :
|
Закулисная видеосъёмка ANTHRAX с DAVE'ом LOMBARDO
26 июн 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления ANTHRAX
22 июн 2010 :
|
Барабанщик ANTHRAX заявил, что ужин «Большой четвёрки» перед туром был сродни «встрече выпускников»
17 июн 2010 :
|
ANTHRAX впервые исполнили песню "Only" с Joey Belladonna'ой
2 июн 2010 :
|
Гитарист ANTHRAX о смерти басиста SLIPKNOT
19 май 2010 :
|
Барабанщик ANTHRAX о DIO
18 май 2010 :
|
Вокалист ANTHRAX о смерти DIO
17 май 2010 :
|
Гитарист ANTHRAX о смерти DIO
12 май 2010 :
|
JOEY BELLADONNA возвращается в ANTHRAX
25 апр 2010 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX скоро начнёт репетиции с барабанщиком TESTAMENT
15 фев 2010 :
|
Что происходит с альбомом ANTHRAX?
17 сен 2009 :
|
Делюкс-издание от ANTHRAX
10 сен 2009 :
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Гитарист ANTHRAX высказал мнение о возможном турне с METALLICA, SLAYER и MEGADETH
17 авг 2009 :
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Доступно проф-видео ANTHRAX с фестиваля SONISPHERE
2 авг 2009 :
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ANTHRAX выступили вместе с John'ом Bush'ем
24 июл 2009 :
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ANTHRAX расстались с вокалистом
13 июл 2009 :
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Концертное видео новой песни ANTHRAX
26 май 2009 :
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DAVE FORTMAN микришует новый альбом ANTHRAX
23 апр 2009 :
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ANTHRAX начнут сведение нового альбома на следующей неделе
15 авг 2008 :
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ANTHRAX отправятся в студию в октябре
25 мар 2008 :
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Барабанщик ANTHRAX запустил собственную линию кофе
12 мар 2008 :
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Гитарист ANTHRAX: "Новые песни просто убийственны!"
11 дек 2007 :
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Новым вокалистом ANTHRAX стал Dan Nelson
9 июн 2007 :
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Corey Taylor работает с ANTHRAX над новым альбомом
14 дек 2006 :
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Новый концертный релиз ANTHRAX в январе
18 июл 2006 :
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ANTHRAX отмечают 25-летний юбилей!
27 дек 2005 :
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ANTHRAX начинают писать новый материал
3 авг 2005 :
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ANTHRAX: релизы в честь реюниона на подходе
29 апр 2005 :
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ANTHRAX возвращаются: эксклюзивные фото
9 апр 2005 :
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Видео-интервью ANTHRAX
1 окт 2004 :
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ANTHRAX готовит к релизу новый сборник
4 янв 2004 :
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ANTHRAX побалуют "старьем"
2 авг 2002 :
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Anthrax – Roger Daltery принял участие в записи альбома.
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https://www.youtube.com/watch?v=Zl2-SYkMtPA&list=PLuIHxlI11V5nlhiL4T8rTnWxWlv-EWDe3&index=3 1985
https://www.youtube.com/watch?v=rzVR9vV7uE0&list=PLEFrgFvmdtvtY_nqco8mW9rsMY-h9OjyG&index=2 1988
https://www.youtube.com/watch?v=GOLNaZEHElI&list=PLL44kuYYS8yk_ljmnzdbQavdYDGBoozKZ&index=3 2016
Вот я навскидку взял 4 песни с 4 альбомов. Разные года и даже десятилетия. Как по мне - не визжит.
Концерт на большой сцене под открытым небом тоже фактор. Попробуй переори ветер/расстояние, в зале опять-таки стены есть,какое-никакое эхо, а тут по-моему автоматически начинаешь орать.
По поводу вокалистов: на первом альбоме пел Нил Турбин. Хороший вокалист, но как человек пидарасина еще та. Прогнал перед гастролями басиста Дена Лилькера,хотел заставить Скотта носить на сцене кольчугу. Вскоре его прогнали.
Потом пришел Беладонна, с ним группа записала самые известные альбомы.
В 90ых Беладонна уходит, на его место приходит John Bush(Armored Saint). Тот самый Буш, которому Металлика неоднократно предлагала стать их вокалистом.
Спустя несколько лет Беладонна вернулся.
Энтрекс, Тестамент, Слауэр и Дэтх Энжел.
В каждой по вокалисту-индейцу.