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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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Anthrax

*



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|||| 26 июн 2026

Барабанщик ANTHRAX повредил руку



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CHARLIE BENANTE сообщил о повреждении правой руки, результатом чего стал пропуск ряда выступлений ANTHRAX, где его место вновь занял Darby Todd — видео с Hellfest 2026 доступно для просмотра. Ну а сам Charlie написал:

«Сообщение из серии "Ой". Я хотел, чтобы все знали, что, к сожалению, я повредил правую руку и, следуя указаниям моего врача, пропущу несколько концертов с 20 июня по 4 июля, чтобы дать ей необходимое время для восстановления.

Я невероятно благодарен Darby Todd за то, что он заменит меня на этих концертах и поможет их провести пока я выздоравливаю. Я уже сосредоточен на восстановлении здоровья и с нетерпением жду возможности вернуться к гастролям в ближайшее время. Спасибо вам всем за поддержку и понимание!»




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КомментарииСкрыть/показать 19 )

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26 июн 2026
YNWA
На удивление, с удовольствием посмотрел всё выступление.
26 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
YNWA, ну Anthrax всегда живьем классно смотреть
26 июн 2026
T
ThrashCrow
Я их вообще не особо слушал, но на прошлой неделе подвернулся случай сходить на их концерт в небольшом клубе. Выступление меня просто порвало, сколько энергии и драйва!!!!Другие из Big4 и рядом не стояли
26 июн 2026
С
Санчез
ThrashCrow, ты угораешь или на серьезе? Можешь поделиться котиками?
26 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
ThrashCrow, я очень рад за тебя! далеко не от одного человека слышал, что живьем они просто разъебывают всех. сам мечтаю попасть на них.
26 июн 2026
T
ThrashCrow
Вашингтон Ирвинг, спасибо!Даже не верится,что им за 60
26 июн 2026
s
smolet18-02-44
Чёт в первой песне мне Беладонна вообще не понравилася в плане высоких нот, неприятно пищал, но к третьей песне распелся и хорошо ибо без него Энтракс не Энтракс.
26 июн 2026
m
mohnatiy
smolet18-02-44, никогда не слушал Антракс, посмотрел видос по диагонали и остался в недоумении. Эту Беладонну как я понимаю весьма уважают. А за что? Потому что звучит он как Аррая, который басухой яйца себе прищемил. Когда пытается "петь", ни одной живой ноты не звучит.
26 июн 2026
С
Санчез
mohnatiy, беладонна хотя бы поёт, старается, а Арайя такой чисто - АААААААААААА
26 июн 2026
m
mohnatiy
Санчез, так лучше АААААА, чем такое "пение"
26 июн 2026
С
Санчез
mohnatiy, не согласен в корне
26 июн 2026
m
mohnatiy
Санчез, смотрю клипушники - пободрее конечно Беладонна звучал. И параллельно глянул ещё раз этот видос - беру свои слова обратно, нормально звучит.
26 июн 2026
T
ThrashCrow
mohnatiy, https://www.youtube.com/watch?v=i_Pga70f_YQ&list=RDi_Pga70f_YQ&start_radio=1 1986

https://www.youtube.com/watch?v=Zl2-SYkMtPA&list=PLuIHxlI11V5nlhiL4T8rTnWxWlv-EWDe3&index=3 1985

https://www.youtube.com/watch?v=rzVR9vV7uE0&list=PLEFrgFvmdtvtY_nqco8mW9rsMY-h9OjyG&index=2 1988

https://www.youtube.com/watch?v=GOLNaZEHElI&list=PLL44kuYYS8yk_ljmnzdbQavdYDGBoozKZ&index=3 2016

Вот я навскидку взял 4 песни с 4 альбомов. Разные года и даже десятилетия. Как по мне - не визжит.

Концерт на большой сцене под открытым небом тоже фактор. Попробуй переори ветер/расстояние, в зале опять-таки стены есть,какое-никакое эхо, а тут по-моему автоматически начинаешь орать.
26 июн 2026
m
mohnatiy
ThrashCrow, не, я уже признал ошибку первого впечатления) Как по мне, просто изначально не совсем удачный голос для треша. И то хз, треш там или панкуха местами)
27 июн 2026
T
ThrashCrow
mohnatiy, вот именно. Anthrax с самого начала дружили с Нью-Йоркскими хардкоровыми группами, оттуда и корни.

По поводу вокалистов: на первом альбоме пел Нил Турбин. Хороший вокалист, но как человек пидарасина еще та. Прогнал перед гастролями басиста Дена Лилькера,хотел заставить Скотта носить на сцене кольчугу. Вскоре его прогнали.

Потом пришел Беладонна, с ним группа записала самые известные альбомы.

В 90ых Беладонна уходит, на его место приходит John Bush(Armored Saint). Тот самый Буш, которому Металлика неоднократно предлагала стать их вокалистом.

Спустя несколько лет Беладонна вернулся.
26 июн 2026
Орион
Так вот же вам и биг фо:
Энтрекс, Тестамент, Слауэр и Дэтх Энжел.
В каждой по вокалисту-индейцу.
просмотров: 1347

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