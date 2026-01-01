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LETLIVE. стремятся к новой музыке



В недавнем интервью на вопрос о возможности появления новой музыки от воссоединившихся ветеранов пост-хардкора LETLIVE., Jason Aalon Butler ответил:



«Да, мы определенно это обсуждали. Во многом потому, что мы действительно прекрасно проводим время и заново осознали, насколько нам нравится не только играть эту музыку в составе этой группы, но и просто быть вместе друг с другом. Мне кажется, это очень важная вещь.



Очень долго существование группы было связано с тем, что находится по ту сторону сцены — со всем, что происходит там, с публикой. Но мы, можно сказать, провели внутреннюю ревизию и поняли, насколько сильно любим друг друга. Поэтому за это время произошло очень многое и по эту сторону сцены — между самими участниками.



С учетом всего этого, если мы почувствуем, что можем предложить что-то действительно осмысленное и достаточно значимое — уже после всей этой политической усталости, после странных интернет-явлений и на фоне того, как всё вокруг продолжает меняться, — если мы сможем создать что-то, что будет иметь тот самый настоящий эффект и воздействие, ради которых LETLIVE. существовали с самого начала, тогда мы могли бы рассмотреть возможность двигаться дальше.



Но это во многом зависит от общей атмосферы и от того, в каком состоянии будет находиться окружающий мир».







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