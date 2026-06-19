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Новое видео SYNLAKROSS
The Mire Of The Forgotten, новое видео группы SYNLAKROSS, доступно для просмотра ниже.
The Mire Of The Forgotten - это песня о памяти, потерях и последствиях безразличия. Вдохновленная разрушительными наводнениями, обрушившимися на Валенсию, Испания, 29 октября 2024 года, эта песня посвящена жертвам, их семьям и всем тем, чьи жизни навсегда изменила трагедия.
Через образы мутных вод, разрушенных пейзажей и забытых голосов "The Mire Of The Forgotten" исследует горе, ярость и нежелание позволить воспоминаниям исчезнуть.
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