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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео MEMOIRA 19
*Новое видео HANSEN 18
[= ||| все новости группы



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Cipher System

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|||| 20 июн 2026

Новое видео CIPHER SYSTEM



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Endveiler, новое видео CIPHER SYSTEM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР ”Torn Between Realities”, релиз которого намечен на тридцать первое июля.




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