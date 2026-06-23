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Бывший басист SYMPHONY X в LAZARUS EFFECT



Sensory Records сообщили о заключении контракта с LAZARUS EFFECT, новым проектом бывшего басиста SYMPHONY X Thomas'a Miller'a.



«Я очень рад объявить, что после многих лет раздумий, а затем написания и записи моего первого сольного проекта, я подписал контракт с Sensory Records. Пообщавшись и поработав с Кеном Голденом, я пришел к выводу, что это идеальная команда для выпуска альбома и начала промо-кампании к его выходу осенью 2026 года. Я познакомился с Кеном в 1998 году, когда ещё был участником SYMPHONY X, и всегда где-то в глубине души знал: если я когда-нибудь решу записать и выпустить альбом, он будет первым в моём списке.



Надеюсь, все так же взволнованы, как и я. От записи с некоторыми из моих старых друзей и товарищей по группе до поиска идеального партнера в лице Sensory Records, который уделит этому проекту должное внимание и обеспечит ту промо-поддержку, на которую я надеялся. Итак, новая глава началась, и я с нетерпением жду плодотворного сотрудничества с Sensory Records и возможности воссоединиться как со старыми, так и с новыми поклонниками. Следите за новостями!»







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