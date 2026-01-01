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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине 20
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Viscera///

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|||| сегодня

Новое видео VISCERA///



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Autoberserk, новое видео VISCERA///, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "4. ⁠Assets For Psychedelic Warfare", выход которого намечен на 24 июля на Time To Kill Records:

1. Wipe Out 01:42
2. Agents of Kali Yuga 05:40
3. Radiant 08:23
4. At the Buddhafield 02:46
5. The Messiah Complex 09:15
6. El magico 07:30
7. Autoberserk 07:27
8. Radiant Edit 05:24
48:07




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