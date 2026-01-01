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Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
[= ||| все новости группы



*

Gore.

*



26 июн 2026 : 		 Новое видео GORE.

12 дек 2025 : 		 Новое видео GORE.

7 сен 2024 : 		 Новое видео GORE.
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|||| 26 июн 2026

Новое видео GORE.



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Lead Me To the Slaughter, новое видео GORE., доступно для просмотра.




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