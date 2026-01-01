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SLAUGHTER готовят возвращение



Участники SLAUGHTER решили вернуться к активной деятельности. Dave Hewson опубликовал видео с репетиции и написал:



«Эпоха возрождения… 2026 год.



Мы установили несколько камер в затемнённой комнате и запечатлели момент хаоса. Никакой студийной записи звука, никакого сценария, никаких гримеров и никакой реальной подготовки — просто возрождение нашего мрачного прошлого.



Мы выпускаем наш единственный на сегодняшний день музыкальный клип… И сквозь эту кровь и кровавую бойню появляется «Incinerator»…



SLAUGHTER возродились и готовы шокировать. В 2027 году исполнится 40 лет с момента выхода [дебютного альбома SLAUGHTER] «Strappado». Что же может быть дальше?»







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