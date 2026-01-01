Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
[= ||| все новости группы



*

Slaughter

*
| - |

|||| сегодня

SLAUGHTER готовят возвращение



zoom
Участники SLAUGHTER решили вернуться к активной деятельности. Dave Hewson опубликовал видео с репетиции и написал:

«Эпоха возрождения… 2026 год.

Мы установили несколько камер в затемнённой комнате и запечатлели момент хаоса. Никакой студийной записи звука, никакого сценария, никаких гримеров и никакой реальной подготовки — просто возрождение нашего мрачного прошлого.

Мы выпускаем наш единственный на сегодняшний день музыкальный клип… И сквозь эту кровь и кровавую бойню появляется «Incinerator»…

SLAUGHTER возродились и готовы шокировать. В 2027 году исполнится 40 лет с момента выхода [дебютного альбома SLAUGHTER] «Strappado». Что же может быть дальше?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 60

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом