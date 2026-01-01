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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Ann Wilson & Tripster

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30 июн 2026 : 		 ANN WILSON & TRIPSITTER выпустит альбом летом

11 июн 2026 : 		 ANN WILSON: «Оптимизм мне очень помог победить рак»

6 июн 2026 : 		 ANN WILSON: «Фильм рассказывает мою историю без прикрас»

12 май 2026 : 		 Новое видео ANN WILSON

4 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма ANN WILSON

29 авг 2025 : 		 ANN WILSON выпускает документальный фильм

4 май 2025 : 		 Концертный релиз ANN WILSON & TRIPSITTER выйдет летом

20 фев 2025 : 		 ANN WILSON: «Разговоры о политике — это как ходьба по минному полю»

9 ноя 2024 : 		 ANN WILSON & TRIPSITTER исполняют HEART

26 сен 2024 : 		 ANN WILSON: «Химия не шутка!»

12 окт 2023 : 		 NANCY WILSON присоединилась к ANN WILSON

4 окт 2023 : 		 ANN WILSON о борьбе с сексизмом в 1980-е

19 сен 2023 : 		 Новое видео ANN WILSON & TRIPSITTER
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ANN WILSON & TRIPSITTER выпустит альбом летом



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ANN WILSON & TRIPSITTER сообщили о том, что их новая работа, получившая название "Consecrated Ground", будет выпущена 14 августа:

01. I Will Not Be Coming Back
02. Bone Pain
03. Me And Comanche
04. Hard Fought
05. Ruby Rosé (Lady Of The Night)
06. Hot Foot
07. Dissonance
08. Renaissance Kids
09. Reverse Chaos




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