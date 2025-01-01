Arts
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
ANN WILSON выпускает документальный фильм



ANN WILSON анонсировала документальную ленту "In My Voice", в которой рассказывает о взлетах и падениях на своем творческом пути.

"In My Voice", основанный на обширном личном архиве, состоящем из домашних съемок, фотографий, дневников и никогда ранее не публиковавшихся материалов, предлагает поклонникам беспрецедентную возможность познакомиться с жизнью и мастерством Wilson. Впервые зрители услышат, как она обрела свой голос, сохраняла его на протяжении пяти десятилетий и позволила ему вести ее через славу, невзгоды и переосмысление.

«Этот фильм — моя история, изложенная моими собственными словами, рассказанная так, как я всегда хотела ее рассказать. Речь идет о том, чтобы найти свой голос, сохранить его живым и разделить это путешествие с людьми, которые все это время были его частью».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
