сегодня



ANN WILSON выпускает документальный фильм



ANN WILSON анонсировала документальную ленту "In My Voice", в которой рассказывает о взлетах и падениях на своем творческом пути.



"In My Voice", основанный на обширном личном архиве, состоящем из домашних съемок, фотографий, дневников и никогда ранее не публиковавшихся материалов, предлагает поклонникам беспрецедентную возможность познакомиться с жизнью и мастерством Wilson. Впервые зрители услышат, как она обрела свой голос, сохраняла его на протяжении пяти десятилетий и позволила ему вести ее через славу, невзгоды и переосмысление.



«Этот фильм — моя история, изложенная моими собственными словами, рассказанная так, как я всегда хотела ее рассказать. Речь идет о том, чтобы найти свой голос, сохранить его живым и разделить это путешествие с людьми, которые все это время были его частью».







+0 -0



просмотров: 86

