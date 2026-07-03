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Музыканты OPETH, KREATOR на новом альбоме SIGH
Группа SIGH анонсировала новую работу, получившую название "Goh-ka". В записи материала помимо Mirai Kawashima, Dr Mikannibal и Nozomu Wakai, принимали участие Frédéric Leclercq (KREATOR, DRAGONFORCE) на басу, Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY) на ударных и Mikael Åkerfeldt из OPETH записал соло для "Unputenpu". За сведение материала отвечал Lasse Lammert в LSD studios, Germany.
Трек-лист:
01. Kuso-shi 1, 2, and 3 (09:11)
02. Jigoku-Zoshi 1: Unkamusho (03:55)
03. Anzenshokon (06:24)
04. Kuso-shi 4, 5, and 6 (07:21)
05. Shoso (00:56)
06. Unputenpu (05:41)
07. Jinmenjushin (06:14)
08. Jigoku-Zoshi 2: Tokatsujigoku (03:06)
09. Kushukankyo (01:47)
10. Kuso-shi 7 (01:56)
11. Kuso-shi 8 and 9 / Mettaijakujo (11:23)
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