THE LIGHT OF HOPE, новое видео GALNERYUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A Cry from the Sky Above, релиз которого намечен на 15 июля:
1. Call of the Horizon 03:05
2. The Light of Hope 08:47
3. Let No Time Decay 06:41
4. Beyond the Sunrise 06:24
5. Break the Silence! 07:57
6. To the Last Breath 05:28
7. Echoes of Fate 07:35
8. Without You 15:13
9. Where You Were 04:28
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