Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 68
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 68
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
[= ||| все новости группы



*

Galneryus

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео GALNERYUS



zoom
THE LIGHT OF HOPE, новое видео GALNERYUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A Cry from the Sky Above, релиз которого намечен на 15 июля:

1. Call of the Horizon 03:05
2. The Light of Hope 08:47
3. Let No Time Decay 06:41
4. Beyond the Sunrise 06:24
5. Break the Silence! 07:57
6. To the Last Breath 05:28
7. Echoes of Fate 07:35
8. Without You 15:13
9. Where You Were 04:28



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом