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Новое видео GALNERYUS



THE LIGHT OF HOPE, новое видео GALNERYUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома A Cry from the Sky Above, релиз которого намечен на 15 июля:



1. Call of the Horizon 03:05

2. The Light of Hope 08:47

3. Let No Time Decay 06:41

4. Beyond the Sunrise 06:24

5. Break the Silence! 07:57

6. To the Last Breath 05:28

7. Echoes of Fate 07:35

8. Without You 15:13

9. Where You Were 04:28 http://galneryusyumacher.com





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