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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 37
*Новое видео AMON AMARTH 33
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
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Black Star Riders

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10 июл 2026 : 		 BLACK STAR RIDERS продали слишком мало билетов

24 июл 2024 : 		 Нереализованный трек BLACK STAR RIDERS

10 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

16 янв 2023 : 		 Сборник редкостей от BLACK STAR RIDERS

13 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STAR RIDERS

2 дек 2022 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 ноя 2022 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли гитариста

3 ноя 2022 : 		 Кавер-версия THE OSMONDS от BLACK STAR RIDERS

8 сен 2022 : 		 Новая песня BLACK STAR RIDERS

6 июн 2022 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

14 мар 2022 : 		 BLACK STAR RIDERS завершили работу над альбомом

9 фев 2022 : 		 SCOTT GORHAM решил сосредоточиться на THIN LIZZY

8 янв 2022 : 		 Тест вокалиста BLACK STAR RIDERS показал две полоски

2 окт 2021 : 		 SCOTT GORHAM — об уходе из BLACK STAR RIDERS

1 фев 2021 : 		 BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето

24 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

15 ноя 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

28 июл 2020 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

17 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

10 янв 2020 : 		 RICKY WARWICK вышел из больницы

5 янв 2020 : 		 У вокалиста BLACK STAR RIDERS плеврит

12 сен 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

7 сен 2019 : 		 Новое видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 авг 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS
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BLACK STAR RIDERS продали слишком мало билетов



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BLACK STAR RIDERS опубликовала следующее сообщение относительно отмены тура с TYKETTO осенью этого года:

«Группа BLACK STAR RIDERS с сожалением сообщает, что отказалась от участия в запланированном европейском турне с группой TYKETTO, которое должно было состояться в сентябре и октябре 2026 года.

Как это часто бывает, количество проданных билетов не достигло необходимого уровня, поэтому было принято решение не откладывать решение на последний момент во имя интереса всех заинтересованных сторон.

Мы искренне приносим извинения за доставленные неудобства. Те, кто хотел посетить концерты BLACK STAR RIDERS, могут вернуть билеты в местах их приобретения».






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