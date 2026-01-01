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BLACK STAR RIDERS продали слишком мало билетов



BLACK STAR RIDERS опубликовала следующее сообщение относительно отмены тура с TYKETTO осенью этого года:



«Группа BLACK STAR RIDERS с сожалением сообщает, что отказалась от участия в запланированном европейском турне с группой TYKETTO, которое должно было состояться в сентябре и октябре 2026 года.



Как это часто бывает, количество проданных билетов не достигло необходимого уровня, поэтому было принято решение не откладывать решение на последний момент во имя интереса всех заинтересованных сторон.



Мы искренне приносим извинения за доставленные неудобства. Те, кто хотел посетить концерты BLACK STAR RIDERS, могут вернуть билеты в местах их приобретения».











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