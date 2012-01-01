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все новости группы
Black Star Riders
30 янв 2017
:
Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS
20 янв 2017
:
Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS
13 янв 2017
:
Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS
7 янв 2017
:
Новое видео BLACK STAR RIDERS
18 дек 2016
:
Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS
4 дек 2016
:
Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS
25 ноя 2016
:
Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS
18 ноя 2016
:
Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS
14 сен 2016
:
Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS
31 авг 2016
:
Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в начале года
17 июн 2016
:
Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS
13 фев 2016
:
Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS
4 фев 2016
:
У BLACK STAR RIDERS «есть 12 новых песен»
14 янв 2016
:
Новая песня вокалиста BLACK STAR RIDERS
9 янв 2016
:
Вокалист BLACK STAR RIDER о Лемми
12 дек 2015
:
Новая песня вокалиста BLACK STAR RIDERS
28 ноя 2015
:
Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS
19 ноя 2015
:
Сольные альбомы вокалиста BLACK STAR RIDERS выйдут в феврале
16 мар 2015
:
Видео с выступления BLACK STAR RIDERS
7 мар 2015
:
Новое видео BLACK STAR RIDERS
28 фев 2015
:
Акустика от BLACK STAR RIDERS
19 фев 2015
:
Акустика от BLACK STAR RIDERS
17 фев 2015
:
Новое видео BLACK STAR RIDERS
16 янв 2015
:
Гитарист BLACK STAR RIDERS воздал должное Филу Лайноту
15 янв 2015
:
Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS
15 дек 2014
:
Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS
8 дек 2014
:
Обложка нового альбома BLACK STAR RIDERS
21 ноя 2014
:
Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в феврале
8 ноя 2014
:
Демо от вокалиста BLACK STAR RIDERS
23 авг 2014
:
BLACK STAR RIDERS нашли продюсера
2 июн 2014
:
BLACK STAR RIDERS сменили басиста
3 май 2014
:
Видео с выступления BLACK STAR RIDERS
19 фев 2014
:
BLACK STAR RIDERS работают над новым альбомом
28 янв 2014
:
Новый альбом BLACK STAR RIDERS будет продюсировать Joe Elliot
24 ноя 2013
:
Видео с выступления BLACK STAR RIDERS
13 ноя 2013
:
Новое видео BLACK STAR RIDERS
30 окт 2013
:
Качественное видео с выступления BLACK STAR RIDERS
15 июн 2013
:
Видео полного концерта BLACK STAR RIDERS
13 июн 2013
:
Новое видео BLACK STAR RIDERS
9 июн 2013
:
Качественное видео с выступления BLACK STAR RIDERS
2 июн 2013
:
BLACK STAR RIDERS дебютировали на сцене
30 май 2013
:
BLACK STAR RIDERS в акустике
25 май 2013
:
Новый альбом BLACK STAR RIDERS доступен для прослушивания
21 май 2013
:
Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS
16 май 2013
:
Акустика от BLACK STAR RIDERS
18 апр 2013
:
Участники BLACK STAR RIDERS исполнили кавер-версию THIN LIZZY
5 апр 2013
:
Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS
28 мар 2013
:
Обложка нового альбома BLACK STAR RIDERS
21 мар 2013
:
Новая песня BLACK STAR RIDERS
8 мар 2013
:
Дебютный альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в мае
5 мар 2013
:
Рассказ о записи нового альбома BLACK STAR RIDERS
1 мар 2013
:
BOB LUDWIG проведёт мастеринг нового альбома BLACK STAR RIDERS
15 фев 2013
:
BLACK STAR RIDERS приступили к сведению
3 фев 2013
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BLACK STAR RIDERS представили логотип
12 янв 2013
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Первый фрагмент новой музыки BLACK STAR RIDERS
11 янв 2013
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Вокалист BLACK STAR RIDERS: "Новый CD будет звучать как классический THIN LIZZY"
7 янв 2013
:
BLACK STAR RIDERS начнут запись сегодня
27 дек 2012
:
BLACK STAR RIDERS начнут запись на следующей неделе
21 дек 2012
:
Участники THIN LIZZY основали BLACK STAR RIDERS
сегодня
Видео с текстом от
BLACK STAR RIDERS
BLACK STAR RIDERS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Heavy Fire", которая взята из альбома "Heavy Fire", выход которого намечен на третье февраля на Nuclear Blast.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).