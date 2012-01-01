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*Black Star Riders*



30 янв 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

13 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

7 янв 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

18 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

4 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

25 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

18 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

14 сен 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

31 авг 2016 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в начале года

17 июн 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

13 фев 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

4 фев 2016 : 		 У BLACK STAR RIDERS «есть 12 новых песен»

14 янв 2016 : 		 Новая песня вокалиста BLACK STAR RIDERS

9 янв 2016 : 		 Вокалист BLACK STAR RIDER о Лемми

12 дек 2015 : 		 Новая песня вокалиста BLACK STAR RIDERS

28 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

19 ноя 2015 : 		 Сольные альбомы вокалиста BLACK STAR RIDERS выйдут в феврале

16 мар 2015 : 		 Видео с выступления BLACK STAR RIDERS

7 мар 2015 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

28 фев 2015 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

19 фев 2015 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

17 фев 2015 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

16 янв 2015 : 		 Гитарист BLACK STAR RIDERS воздал должное Филу Лайноту

15 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

15 дек 2014 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

8 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома BLACK STAR RIDERS

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в феврале

8 ноя 2014 : 		 Демо от вокалиста BLACK STAR RIDERS

23 авг 2014 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

2 июн 2014 : 		 BLACK STAR RIDERS сменили басиста

3 май 2014 : 		 Видео с выступления BLACK STAR RIDERS

19 фев 2014 : 		 BLACK STAR RIDERS работают над новым альбомом

28 янв 2014 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS будет продюсировать Joe Elliot

24 ноя 2013 : 		 Видео с выступления BLACK STAR RIDERS

13 ноя 2013 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 окт 2013 : 		 Качественное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

15 июн 2013 : 		 Видео полного концерта BLACK STAR RIDERS

13 июн 2013 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

9 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

2 июн 2013 : 		 BLACK STAR RIDERS дебютировали на сцене

30 май 2013 : 		 BLACK STAR RIDERS в акустике

25 май 2013 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS доступен для прослушивания

21 май 2013 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

16 май 2013 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

18 апр 2013 : 		 Участники BLACK STAR RIDERS исполнили кавер-версию THIN LIZZY

5 апр 2013 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома BLACK STAR RIDERS

21 мар 2013 : 		 Новая песня BLACK STAR RIDERS

8 мар 2013 : 		 Дебютный альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в мае

5 мар 2013 : 		 Рассказ о записи нового альбома BLACK STAR RIDERS

1 мар 2013 : 		 BOB LUDWIG проведёт мастеринг нового альбома BLACK STAR RIDERS

15 фев 2013 : 		 BLACK STAR RIDERS приступили к сведению

3 фев 2013 : 		 BLACK STAR RIDERS представили логотип

12 янв 2013 : 		 Первый фрагмент новой музыки BLACK STAR RIDERS

11 янв 2013 : 		 Вокалист BLACK STAR RIDERS: "Новый CD будет звучать как классический THIN LIZZY"

7 янв 2013 : 		 BLACK STAR RIDERS начнут запись сегодня

27 дек 2012 : 		 BLACK STAR RIDERS начнут запись на следующей неделе

21 дек 2012 : 		 Участники THIN LIZZY основали BLACK STAR RIDERS

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Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

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BLACK STAR RIDERS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Heavy Fire", которая взята из альбома "Heavy Fire", выход которого намечен на третье февраля на Nuclear Blast.

BLACK STAR RIDERS: Official Lyric Video For 'Heavy Fire' Title Track













blackstarridersheavyfirecd




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