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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 81
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 29
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Harlott

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|||| 8 июл 2026

Новое видео HARLOTT



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Trial by Liar, новое видео HARLOTT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Exsequiis", релиз которого намечен на одиннадцатое сентября на Metal Blade Records.



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