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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 38
*Новое видео AMON AMARTH 33
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
[= ||| все новости группы



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Living Dead Girl

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|||| сегодня

Новое видео LIVING DEAD GIRL



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CONSPIRACY, новое видео LIVING DEAD GIRL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома CONSPIRACY.




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