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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
*Новое видео AMON AMARTH 32
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Defects

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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|||| сегодня

Вокалист TRIVIUM в новом видео DEFECTS



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Signs (feat. Matthew K. Heafy), новое видео DEFECTS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Artificial Icons, релиз которого намечен на 16 октября.




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