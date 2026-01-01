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Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
[= ||| все новости группы



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The Machine

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| - |

|||| сегодня

Новый альбом THE MACHINE выйдет осенью



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THE MACHINE сообщили о том, что их новая пластинка, получившая название Another Sun, будет выпущена второго октября:

Drop/See
Evolver
In Search of Yellow
Swallow the Sun
Echo Through



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