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Sartori

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Новая песня SARTORI



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"Just An Illusion", новая песня группы SARTORI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “We’re Rising“, , выход которого запланирован на 29 января на CD, виниле и в цифровом варианте:

1. An Army Of One
2. Just An Illusion
3. Little Aria In G Major Part II
4. Renaissance
5. Quest For Glory
6. Someone To Hold You
7. Solitude
8. Savage
9. My Eternal Fight
10. We’re Rising

Состав:

Andy A. Sartori: Guitars
​Mark Boals: Vocals
​Andre Di Sao Thiago: Bass Guitars
​Dino Castano: Drums




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