Новая песня SARTORI

"Just An Illusion", новая песня группы SARTORI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “We’re Rising“, , выход которого запланирован на 29 января на CD, виниле и в цифровом варианте:
1. An Army Of One
2. Just An Illusion
3. Little Aria In G Major Part II
4. Renaissance
5. Quest For Glory
6. Someone To Hold You
7. Solitude
8. Savage
9. My Eternal Fight
10. We’re Rising
Состав:
Andy A. Sartori: Guitars
Mark Boals: Vocals
Andre Di Sao Thiago: Bass Guitars
Dino Castano: Drums
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет