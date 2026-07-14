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У басистки L7 агрессивная форма рака мозга



JENNIFER FINCH сообщила, что у нее диагностирована агрессивная форма рака головного мозга. В настоящее время она проходит лечение.



Изначально врачи полагали, что заболевание удастся взять под контроль с помощью терапии и полного курса лучевого лечения, однако болезнь начала стремительно прогрессировать. Из-за возникших осложнений Jennifer перенесла несколько операций, которые привели к серьезным физическим ограничениям. Сейчас ей необходимы постоянное медицинское наблюдение, длительная реабилитация и профессиональный уход на дому.



Друзья, коллеги и родственники Jennifer запустили кампанию на GoFundMe, чтобы помочь покрыть значительные расходы, связанные с лечением и восстановлением. Из-за болезни Jennifer не сможет принять участие в американской части прощального тура L7 "Last Hurrah Tour", которая пройдет осенью 2026 года.



Финальный тур группы планировался еще тогда, когда все четыре участницы были здоровы и полны сил. Несмотря на то что Jennifer не сможет выступить на предстоящих концертах в США, именно она попросила остальных участниц не отменять гастроли. В итоге группа решила продолжить тур в соответствии с первоначальными планами. На время американских концертов Jennifer заменит Tsuzumi Okai, выступавшая в качестве гастрольной басистки LIMP BIZKIT в 2018 году.



Участница L7 Donita Sparks заявила:



«Мы все потрясены этой новостью. Сейчас мы окружаем Jennifer любовью, уважаем ее право на личную жизнь и достоинство, одновременно стараясь собрать необходимые средства, которые ей срочно понадобятся для дальнейшего лечения. Jennifer — наша семья, и мы хотим, чтобы она почувствовала всю силу поддержки сообщества, которое любит ее и остается рядом уже многие годы».







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