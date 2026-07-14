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*Новое видео AMON AMARTH 40
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 34
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L7

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|||| сегодня

У басистки L7 агрессивная форма рака мозга



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JENNIFER FINCH сообщила, что у нее диагностирована агрессивная форма рака головного мозга. В настоящее время она проходит лечение.

Изначально врачи полагали, что заболевание удастся взять под контроль с помощью терапии и полного курса лучевого лечения, однако болезнь начала стремительно прогрессировать. Из-за возникших осложнений Jennifer перенесла несколько операций, которые привели к серьезным физическим ограничениям. Сейчас ей необходимы постоянное медицинское наблюдение, длительная реабилитация и профессиональный уход на дому.

Друзья, коллеги и родственники Jennifer запустили кампанию на GoFundMe, чтобы помочь покрыть значительные расходы, связанные с лечением и восстановлением. Из-за болезни Jennifer не сможет принять участие в американской части прощального тура L7 "Last Hurrah Tour", которая пройдет осенью 2026 года.

Финальный тур группы планировался еще тогда, когда все четыре участницы были здоровы и полны сил. Несмотря на то что Jennifer не сможет выступить на предстоящих концертах в США, именно она попросила остальных участниц не отменять гастроли. В итоге группа решила продолжить тур в соответствии с первоначальными планами. На время американских концертов Jennifer заменит Tsuzumi Okai, выступавшая в качестве гастрольной басистки LIMP BIZKIT в 2018 году.

Участница L7 Donita Sparks заявила:

«Мы все потрясены этой новостью. Сейчас мы окружаем Jennifer любовью, уважаем ее право на личную жизнь и достоинство, одновременно стараясь собрать необходимые средства, которые ей срочно понадобятся для дальнейшего лечения. Jennifer — наша семья, и мы хотим, чтобы она почувствовала всю силу поддержки сообщества, которое любит ее и остается рядом уже многие годы».




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14 июл 2026
gravitgroove
Жаль тетку, удачи ей и врачам в борьбе с её недугом.
просмотров: 117

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