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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 52
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Shores of Null

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15 июл 2026 : 		 Новое видео SHORES OF NULL

14 май 2025 : 		 Концертное видео SHORES OF NULL

20 дек 2024 : 		 Концертное видео SHORES OF NULL

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео SHORES OF NULL

6 сен 2023 : 		 Новое видео SHORES OF NULL

14 мар 2023 : 		 Новое видео SHORES OF NULL

12 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SHORES OF NULL

10 фев 2023 : 		 Новое видео SHORES OF NULL

24 янв 2023 : 		 Новое видео SHORES OF NULL

22 дек 2022 : 		 Новая песня SHORES OF NULL

4 дек 2022 : 		 Новый альбом SHORES OF NULL выйдет весной

2 июн 2022 : 		 Студийное видео SHORES OF NULL

14 янв 2014 : 		 SHORES OF NULL на CANDLELIGHT RECORDS
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Новое видео SHORES OF NULL



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Bleed to Life, новое видео группы SHORES OF NULL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Homesick', релиз которого намечен на 16 октября на Dusktone.




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