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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 44
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Sanctify Her

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Новое видео SANCTIFY HER



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Closer to Heaven, новое видео SANCTIFY HER, доступно для просмотра.




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15 июл 2026
Altair21
Тёлочка ничё конечно, но забита ппц, не люблю забитых, ну и вокал ни о чём. Тупо декольте посветить
просмотров: 114

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