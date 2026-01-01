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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 86
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*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 86
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 38
[= ||| все новости группы



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Hulder

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15 июл 2026 : 		 Новое видео HULDER

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Новое видео HULDER



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In Blood and in Eart, новое видео HULDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Verbolgen', релиз которого намечен на седьмое августа на 20 Buck Spin и Season of Mist




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