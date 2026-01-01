Новое видео CROWN MAGNETAR

"Godkiller", новое видео группы CROWN MAGNETAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Hollowing Of Godflesh, выходящего 25 сентября на Unique Leader Records:
“Gun Eater
“Desecrate Infinite
“Domination
“Impaled Genesis
“The Hollowing Of Godflesh
“Godkiller
“Shut Up and Bleed
“Torture Engine
“Sculptures Of Suffering (feat. Heath Thompson of Flesh Carving)
“Dead Crown
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