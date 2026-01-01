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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
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Crown Magnetar

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|||| сегодня

Новое видео CROWN MAGNETAR



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"Godkiller", новое видео группы CROWN MAGNETAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Hollowing Of Godflesh, выходящего 25 сентября на Unique Leader Records:

“Gun Eater
“Desecrate Infinite
“Domination
“Impaled Genesis
“The Hollowing Of Godflesh
“Godkiller
“Shut Up and Bleed
“Torture Engine
“Sculptures Of Suffering (feat. Heath Thompson of Flesh Carving)
“Dead Crown




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