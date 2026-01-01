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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 39
*Новое видео ANTHRAX 34
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*

Before the Dawn

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21 июл 2026 : 		 Альбомы BEFORE THE DAWN выйдут на виниле

5 сен 2025 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

1 авг 2025 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

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9 дек 2022 : 		 BEFORE THE DAWN на Napalm Records

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18 апр 2012 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

8 мар 2012 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

25 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BEFORE THE DAWN

13 янв 2012 : 		 BEFORE THE DAWN завершили работу над новым альбомом

5 авг 2011 : 		 Концертное видео BEFORE THE DAWN в новом составе

14 июн 2011 : 		 Изменения в составе BEFORE THE DAWN

20 фев 2011 : 		 Новый альбом BEFORE THE DAWN доступен для прослушивания

2 фев 2011 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN

11 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома BEFORE THE DAWN

7 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома BEFORE THE DAWN

24 дек 2010 : 		 BEFORE THE DAWN на Nuclear Blast Records

18 июн 2010 : 		 Новое видео BEFORE THE DAWN
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Альбомы BEFORE THE DAWN выйдут на виниле



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Reaper Entertainment сообщили о том, что 21 августа впервые на виниле будут выпущены два альбома BEFORE THE DAWN — Deathstar Rising (2011) и Rise Of The Phoenix (2012)

Трек-лист Deathstar Rising:

“The First Snow”
“Winter Within”
“Deathstar”
“Rememberance”
“Unbroken”
“Judgement”
“The Wake”
“Sanctuary”
“Butterfly Effect”§
“Wreith”
“Infinity”

Трек-лист Rise Of The Phoenix

“Exordium”
“Pitch-Black Universe”
“Phoenix Rising”
“Cross To Bear”
“Throne Of Ice”
“Perfect Storm”
“Fallen World”
“Eclipse”
“Closure”
“Unbreakable” (2012 Version / Bonus)
“Deliverance” (Bonus)



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