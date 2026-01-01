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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 52
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Villagers of Ioannina City

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15 июл 2026 : 		 Новое видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY

19 июн 2026 : 		 Новое видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY

3 мар 2023 : 		 Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY

17 фев 2023 : 		 Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY

2 фев 2023 : 		 Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY

14 янв 2023 : 		 Концертное видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VILLAGERS OF IOANNINA CITY

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VILLAGERS OF IOANNINA CITY

7 апр 2020 : 		 Видео с текстом от VILLAGERS OF IOANNINA CITY

27 мар 2020 : 		 Видео с текстом от VILLAGERS OF IOANNINA CITY

9 фев 2020 : 		 Новое видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY
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Новое видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY



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Venceremos, новое видео VILLAGERS OF IOANNINA CITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Venceremos”, релиз которого намечен на 18 сентября на Napalm Records.






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