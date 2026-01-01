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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 39
*Новое видео ANTHRAX 34
[= ||| все новости группы



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Sarcator

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|||| 20 июл 2026

Новое видео SARCATOR



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The Ones We Follow, новое видео SARCATOR, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома The Ones We Follow, релиз которого намечен на тридцатое октября.




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