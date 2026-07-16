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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Firtan

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|||| сегодня

Новое видео FIRTAN



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The Hierophant Way feat. James Dorton, новое видео FIRTAN, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома "Helios", релиз которого намечен на второе октября.




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16 июл 2026
Altair21
А вполне себе интересный коллективчик)
просмотров: 71

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