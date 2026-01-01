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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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Gloryhammer

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16 июл 2026 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

28 май 2025 : 		 Новая песня GLORYHAMMER

3 мар 2025 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

29 ноя 2024 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

5 дек 2023 : 		 Кавер-версия CHEAP TRICK от GLORYHAMMER

3 авг 2023 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

1 июн 2023 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

4 май 2023 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

6 апр 2023 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

28 апр 2022 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

11 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GLORYHAMMER

23 авг 2021 : 		 GLORYHAMMER расстались с вокалистом

28 дек 2020 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

13 июн 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

11 май 2019 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

15 апр 2019 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

14 мар 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GLORYHAMMER

31 янв 2019 : 		 Новый альбом GLORYHAMMER выйдет весной

12 сен 2015 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

12 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома GLORYHAMMER

10 апр 2015 : 		 GLORYHAMMER записывают новый альбом

27 июн 2014 : 		 Концертное видео GLORYHAMMER

3 апр 2013 : 		 Видео с текстом от GLORYHAMMER

7 мар 2013 : 		 Новое видео GLORYHAMMER

28 дек 2012 : 		 Обложка лимитированного издания GLORYHAMMER
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Новое видео GLORYHAMMER



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Ultimate Sacrifice, новое видео GLORYHAMMER, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Space 1993: Wrath of Kor-Virliath", релиз которого намечен на десятое октября на Napalm Records.




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