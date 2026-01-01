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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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Coldrain

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|||| 19 июл 2026

Новое видео COLDRAIN



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"Ex-Humanity", новое видео группы COLDRAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Optimize = Optdemise", выходящего 25 сентября на Century Media Records:

01. Optimize
02. Chasing Shadows
03. Digitoll
04. Incomplete
05. Free Fall
06. Ex-Humanity
07. Rest Of Me
08. Poison (feat. Bert McCracken)
09. G.I.A.I.G
10. Sing
11. Picture Perfect Hell
12. Savior (feat. Kenta Koie)




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