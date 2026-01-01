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Новое видео VANAHEIM



Roede Voor De Borst, новое видео VANAHEIM, доступно для просмотра.



«После изнурительных поисков в тумане мельник просыпается на грязном поле от ужасающего сна. Ведомый тревожным предчувствием, он мчится обратно на мельницу, где его ждет шокирующая реальность: он видит собственное безжизненное тело, лежащее в постели, а жители деревни бережно готовят его к погребению. В этом пространстве между жизнью и смертью он осознает, что его мечты угасли, а время истекло. В его судьбе таится жестокая ирония. Только сейчас, когда он наконец раскрыл правду и к нему вернулась жажда жизни, он вынужден смириться с тишиной. Ясность, которую он искал, приходит лишь в тот момент, когда ему приходится отпустить всё. Наконец он поддаётся зову своих предков, которые уже давно притязали на его душу. Пока община прощается с ним, он обретает покой, понимая, что они никогда не бросали его, как бы далеко он ни плутал.



Что делает эту песню такой особенной для нас, так это глубина эмоций, которые она несет. Текст затрагивает глубокий эмоциональный кризис и тревожное осознание. Под этим грузом скрывается нежное послание: жизнь ограничена. Мы надеемся, что наши слушатели осознают красоту того, чтобы быть живым здесь и сейчас, а не поймут это только на смертном одре, надеясь на рай после смерти, в то время как рай всегда был здесь, на Земле, тихо присутствуя, просто оставаясь незамеченным».







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