Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
[= ||| все новости группы



*

Ruthless

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня RUTHLESS



zoom
Killed By Fate, новая песня RUTHLESS, доступна для прослушивания. Этот трек посвящен серийному убийце Джону Уэйну Гейси.

В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых людей, пять из которых до сих пор не опознаны. Подвал его дома в Норвуд-Парк в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс был прозван «могильником Гейси»; после осуждения маньяка дом был снесён, так как навлёк на себя дурную славу.

Дело Гейси получило широкий резонанс в американском обществе: образ общественного деятеля, политического активиста, подрабатывающего на детских праздниках, скрывавший за собой клиническое бесчувствие и садистские наклонности, был крайне пугающим. Пресса окрестила Гейси «клоуном-убийцей». Распространено мнение, что он стал прототипом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно». Терри Салливан, прокурор на судебном процессе Гейси, написал документальную книгу «Клоун-убийца. Дело маньяка Джона Гейси», рассказывающую об аресте, суде и психологическом портрете убийцы.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом