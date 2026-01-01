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Новая песня RUTHLESS



Killed By Fate, новая песня RUTHLESS, доступна для прослушивания. Этот трек посвящен серийному убийце Джону Уэйну Гейси.



В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых людей, пять из которых до сих пор не опознаны. Подвал его дома в Норвуд-Парк в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс был прозван «могильником Гейси»; после осуждения маньяка дом был снесён, так как навлёк на себя дурную славу.



Дело Гейси получило широкий резонанс в американском обществе: образ общественного деятеля, политического активиста, подрабатывающего на детских праздниках, скрывавший за собой клиническое бесчувствие и садистские наклонности, был крайне пугающим. Пресса окрестила Гейси «клоуном-убийцей». Распространено мнение, что он стал прототипом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно». Терри Салливан, прокурор на судебном процессе Гейси, написал документальную книгу «Клоун-убийца. Дело маньяка Джона Гейси», рассказывающую об аресте, суде и психологическом портрете убийцы.







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