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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
[= ||| все новости группы



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Game Over

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|||| сегодня

Новое видео GAME OVER



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Break Away, новое концертное видео GAME OVER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома “When Darkness Falls”, релиз которого намечен на 18 сентября на Scarlet Records.




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