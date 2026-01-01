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GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
88
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
41
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
38
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Дата :
с
по
GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
88
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
41
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
38
все новости группы
Game Over
Италия
Thrash Metal
http://www.gameoverofficial.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/GameOverThrashMetal
18 июл 2026
:
Новое видео GAME OVER
1 фев 2026
:
Концертное видео GAME OVER
16 апр 2025
:
Новое видео GAME OVER
28 мар 2025
:
Новая песня GAME OVER
26 фев 2025
:
Новое видео GAME OVER
24 янв 2025
:
Новый альбом GAME OVER выйдет весной
23 дек 2023
:
Новое видео GAME OVER
31 авг 2023
:
Новое видео GAME OVER
12 авг 2023
:
Новый альбом GAME OVER выйдет осенью
21 мар 2016
:
Новое видео GAME OVER
25 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома GAME OVER
31 янв 2016
:
Новый альбом GAME OVER выйдет в апреле
сегодня
Новое видео GAME OVER
Break Away, новое концертное видео GAME OVER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома “When Darkness Falls”, релиз которого намечен на 18 сентября на Scarlet Records.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет