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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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Hellcats

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Новое видео HELLCATS



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UNSTOPPABLE, новое видео HELLCATS, доступно для просмотра. Этот трек взят из одноименного ЕР, релиз которого состоялся 17 июля.




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19 июл 2026
Corpsegrinder04
Приятные шлюшки.
А вот песня не очень.
19 июл 2026
dark_medieval_times
Очень оригинальное название, у американского ЛТ М18 подглядели название.
просмотров: 294

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