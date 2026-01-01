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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
[= ||| все новости группы



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Pure Reason Revolution

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18 июл 2026 : 		 Новое видео PURE REASON REVOLUTION

4 окт 2024 : 		 Студийное видео PURE REASON REVOLUTION

26 авг 2024 : 		 Новое видео PURE REASON REVOLUTION

27 июл 2024 : 		 Новое видео PURE REASON REVOLUTION

24 июн 2024 : 		 Новое видео PURE REASON REVOLUTION

27 апр 2022 : 		 Новое видео PURE REASON REVOLUTION

31 мар 2022 : 		 Новое видео PURE REASON REVOLUTION

7 мар 2022 : 		 Новое видео PURE REASON REVOLUTION

1 авг 2019 : 		 PURE REASON REVOLUTION вновь вместе

11 окт 2010 : 		 Концертное видео PURE REASON REVOLUTION

26 сен 2010 : 		 Новая песня PURE REASON REVOLUTION

21 авг 2010 : 		 Новый альбом PURE REASON REVOLUTION выйдет в октябре
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|||| 18 июл 2026

Новое видео PURE REASON REVOLUTION



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Spin Like Fire, новое видео PURE REASON REVOLUTION, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома 'Terrifying Angels', релиз которого намечен на 25 августа.




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