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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
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Entheos

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Новое видео ENTHEOS



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Golden Crown, новое видео ENTHEOS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Empty On The Inside', релиз которого намечен на 23 октября.




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