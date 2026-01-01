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Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
[= ||| все новости группы



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Wayfarer

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18 июл 2026 : 		 Новое видео WAYFARER

8 сен 2023 : 		 Новое видео WAYFARER

28 июл 2023 : 		 Новое видео WAYFARER

15 июл 2022 : 		 Новое видео WAYFARER

4 май 2022 : 		 Новое видео WAYFARER

10 окт 2021 : 		 WAYFARER на Century Media Records

12 фев 2018 : 		 Новый альбом WAYFARER выйдет весной

1 июл 2016 : 		 WAYFARER сварили пиво

15 июн 2016 : 		 Новый альбом WAYFARER доступен для прослушивания

9 июн 2016 : 		 Новая песня WAYFARER

16 май 2016 : 		 Новая песня WAYFARER

27 апр 2016 : 		 Новая песня WAYFARER

4 апр 2016 : 		 Новый альбом WAYFARER выйдет в июне

25 ноя 2015 : 		 Новое видео WAYFARER

14 ноя 2014 : 		 Новая песня WAYFARER

28 окт 2014 : 		 Новая песня WAYFARER

3 окт 2014 : 		 Видео с текстом от WAYFARER

26 сен 2014 : 		 WAYFARER на Prosthetic Records
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|||| сегодня

Новое видео WAYFARER



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“Perdition’s Crossing” Feat. DAVID EUGENE EDWARDS, новое видео WAYFARER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Riders Of The Setting Sun.




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