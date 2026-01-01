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GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
88
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
43
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
38
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Дата :
с
по
GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
88
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
43
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
38
все новости группы
Wayfarer
США
Black Metal
-
Facebook:
http://www.facebook.com/wayfarercolorado
18 июл 2026
:
Новое видео WAYFARER
8 сен 2023
:
Новое видео WAYFARER
28 июл 2023
:
Новое видео WAYFARER
15 июл 2022
:
Новое видео WAYFARER
4 май 2022
:
Новое видео WAYFARER
10 окт 2021
:
WAYFARER на Century Media Records
12 фев 2018
:
Новый альбом WAYFARER выйдет весной
1 июл 2016
:
WAYFARER сварили пиво
15 июн 2016
:
Новый альбом WAYFARER доступен для прослушивания
9 июн 2016
:
Новая песня WAYFARER
16 май 2016
:
Новая песня WAYFARER
27 апр 2016
:
Новая песня WAYFARER
4 апр 2016
:
Новый альбом WAYFARER выйдет в июне
25 ноя 2015
:
Новое видео WAYFARER
14 ноя 2014
:
Новая песня WAYFARER
28 окт 2014
:
Новая песня WAYFARER
3 окт 2014
:
Видео с текстом от WAYFARER
26 сен 2014
:
WAYFARER на Prosthetic Records
сегодня
Новое видео WAYFARER
“Perdition’s Crossing” Feat. DAVID EUGENE EDWARDS, новое видео WAYFARER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Riders Of The Setting Sun.
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет