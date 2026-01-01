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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Uncle Acid & the Deadbeats

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Новая песня UNCLE ACID AND THE DEADBEATS



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"Shapes Of Midnight", новая песня группы UNCLE ACID & THE DEADBEATS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shapes Of Midnight", выход которого предварительно запланирован на этот год. На создание альбома группу вдохновил Эдгара Алана По "Маска Красной смерти". Запись проходила на Abbey Road Studios, а за мастеринг отвечал Noel Summerville (THE WHITE STRIPES, THE CLASH, MY BLOODY VALENTINE).




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