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Умерла басистка L7
Басистка L7 Дженнифер Финч скончалась в возрасте 59 лет.
«С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни наша любимая участница группы, подруга и соратница по отжигу Дженнифер Финч. Она долго и мужественно боролась с раком мозга и была любима многими замечательными друзьями, коллегами по цеху и поклонниками по всему миру.
Мы ошеломлены утратой нашей любимой участницы группы, сестры и подруги, чей неукротимый дух, чувство юмора и безграничное творчество помогли сформировать группу L7 и навсегда изменили жизни всех нас.
Дженнифер была по-настоящему самобытной личностью, которая жила исключительно по своим собственным правилам, и то влияние, которое она оказала на музыку, искусство и всех, кому посчастливилось её знать, невозможно измерить. Мы любим её больше, чем можно выразить словами, и всегда будем о ней помнить.
Покойся с силой, наша дорогая подруга.
С любовью, L7».
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R.I.P.
Всё было понятно, конечно, агрессивная форма рака мозга крайне редко лечится.
И ещё такой момент, посоны. Не пренебрегайте проверкой здоровья. Похронил две недели назад родственницу. Случайно, блять, да, АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО обнаружился рак четвертой степени, после чего прожила ровно месяц, умерла так же от метастаз в мозгу. Жалоб до обнаружения не было ни на что.