Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
[= ||| все новости группы



*

L7

*
| - |

|||| сегодня

Умерла басистка L7



zoom
Басистка L7 Дженнифер Финч скончалась в возрасте 59 лет.

«С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни наша любимая участница группы, подруга и соратница по отжигу Дженнифер Финч. Она долго и мужественно боролась с раком мозга и была любима многими замечательными друзьями, коллегами по цеху и поклонниками по всему миру.

Мы ошеломлены утратой нашей любимой участницы группы, сестры и подруги, чей неукротимый дух, чувство юмора и безграничное творчество помогли сформировать группу L7 и навсегда изменили жизни всех нас.

Дженнифер была по-настоящему самобытной личностью, которая жила исключительно по своим собственным правилам, и то влияние, которое она оказала на музыку, искусство и всех, кому посчастливилось её знать, невозможно измерить. Мы любим её больше, чем можно выразить словами, и всегда будем о ней помнить.

Покойся с силой, наша дорогая подруга.

С любовью, L7».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 июл 2026
EvgenBriden
Охереть, только совсем недавно была новость, что диагностировали эту болезнь, и вот... :(
R.I.P.
20 июл 2026
m
mohnatiy
RIP
Всё было понятно, конечно, агрессивная форма рака мозга крайне редко лечится.

И ещё такой момент, посоны. Не пренебрегайте проверкой здоровья. Похронил две недели назад родственницу. Случайно, блять, да, АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО обнаружился рак четвертой степени, после чего прожила ровно месяц, умерла так же от метастаз в мозгу. Жалоб до обнаружения не было ни на что.
просмотров: 332

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом