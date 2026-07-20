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Умерла басистка L7



Басистка L7 Дженнифер Финч скончалась в возрасте 59 лет.



«С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни наша любимая участница группы, подруга и соратница по отжигу Дженнифер Финч. Она долго и мужественно боролась с раком мозга и была любима многими замечательными друзьями, коллегами по цеху и поклонниками по всему миру.



Мы ошеломлены утратой нашей любимой участницы группы, сестры и подруги, чей неукротимый дух, чувство юмора и безграничное творчество помогли сформировать группу L7 и навсегда изменили жизни всех нас.



Дженнифер была по-настоящему самобытной личностью, которая жила исключительно по своим собственным правилам, и то влияние, которое она оказала на музыку, искусство и всех, кому посчастливилось её знать, невозможно измерить. Мы любим её больше, чем можно выразить словами, и всегда будем о ней помнить.



Покойся с силой, наша дорогая подруга.



С любовью, L7».







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