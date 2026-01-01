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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Cloven Hoof

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21 июл 2026 : 		 Видео с текстом от CLOVEN HOOF

1 июн 2024 : 		 Новый альбом CLOVEN HOOF доступен для прослушивания

17 май 2024 : 		 Видео с текстом от CLOVEN HOOF

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от CLOVEN HOOF

21 мар 2020 : 		 Новая песня CLOVEN HOOF

1 фев 2018 : 		 Новый альбом CLOVEN HOOF выйдет весной

2 ноя 2011 : 		 Новое видео CLOVEN HOOF

1 окт 2011 : 		 Новый вокалист в CLOVEN HOOF

17 сен 2011 : 		 Новый ударник CLOVEN HOOF

7 сен 2011 : 		 Новый гитарист CLOVEN HOOF

24 авг 2011 : 		 Переиздание альбома CLOVEN HOOF выйдет в сентябре

9 авг 2010 : 		 CLOVEN HOOF расстались с басистом и ударником

23 мар 2010 : 		 Семплы нового миньона CLOVEN HOOF

17 мар 2010 : 		 Объявлено имя вокалиста CLOVEN HOOF

8 янв 2010 : 		 CLOVEN HOOF выпустили новый ЕР

21 окт 2009 : 		 CLOVEN HOOF расстались с вокалистом
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|||| 21 июл 2026

Видео с текстом от CLOVEN HOOF



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"Iron Mask", официальное видео с текстом от CLOVEN HOOF, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Never a Prophet in Your Own Land", выход которого намечен на 25 сентября

Это стало настоящей сенсацией, когда лидер и басист Lee Payne объявил, что Harry “The Tyrant” Conklin, переехавший в Грецию, присоединится к его группе CLOVEN HOOF. Бывший фронтмен Jag Panzer стал идеальной заменой Рассу Норту, которого фанаты считали лучшим вокалистом CLOVEN HOOF за всю историю группы — к сожалению, его уже нет с нами. В результате реакция на первый альбом группы с Harry Conklin'ом за микрофоном была просто потрясающей. Альбом «Heathen Cross» вышел на лейбле High Roller Records в 2024 году.

Теперь настал момент выпустить новый, десятый по счету, полноформатный студийный альбом CLOVEN HOOF под названием «Never A Prophet In Your Own Land». И вновь вокальное исполнение Harry — на мировом уровне.

Lee Payne (с улыбкой): «Вся похвала исключительно заслуга Harry. Нам очень повезло, что в группе есть такой блестящий вокалист и фронтмен».

Стабильность важна для любой группы, и у CLOVEN HOOF в прошлом было немало изменений в составе. Но на этот раз всё иначе: «Я рад сообщить, что у нас тот же стабильный состав, что и на «Heathen Cross». Вокал — единственного и неповторимого Harry Conklin, гитары — Luke Hatton и Chris Coss. На барабанах — Ash Baker. Luke, Chris и Ash в CLOVEN HOOF уже более десяти лет; они знают свои роли досконально. Я в группе с 1979 года, с самого начала играю на басу, так что к этому времени я уже должен иметь представление о том, что делаю (смеется).

«Never A Prophet In Your Own Land» на самом деле не является прямым продолжением «Heathen Cross». У «Heathen Cross» была своя мрачная, тяжелая и угрюмая атмосфера. «Never A Prophet In Your Own Land» больше напоминает «A Sultan’s Ransom», однако это сходство не было искусственным или запланированным. Просто так получилось».

«Never A Prophet In Your Own Land» — очень разнообразный альбом, в котором есть песни в среднем темпе, более быстрые композиции, эпические произведения и прямые хэви-металл-номера — это просто прекрасное сочетание. «Спасибо за лестные слова», — с улыбкой отвечает на это легендарный басист. «Мы хотели сделать альбом настолько насыщенным и разнообразным, насколько это возможно, чтобы показать, как далеко продвинулась группа в музыкальном плане. Сейчас мы находимся в золотом периоде, и весь процесс написания альбома протекает органично. В нем есть всё, что только можно пожелать в жанре хэви-металл. Он демонстрирует нашу многогранность так же эклектично, как и «A Sultan’s Ransom». Но он выводит эту многогранность на новый уровень, став самым удачным альбомом, который мы когда-либо записывали!»

Трек-лист:

01. Terror From The Sky
02. Conquistador
03. Never A Prophet
04. Gypsy Roller
05. The Bigger They Are
06. Iron Mask
07. Phantom Chaser
08. Flying Dutchman
09. Prodigal Son
10. Seven Sacred Wonders




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