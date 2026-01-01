21 июл 2026



Видео с текстом от CLOVEN HOOF



"Iron Mask", официальное видео с текстом от CLOVEN HOOF, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Never a Prophet in Your Own Land", выход которого намечен на 25 сентября



Это стало настоящей сенсацией, когда лидер и басист Lee Payne объявил, что Harry “The Tyrant” Conklin, переехавший в Грецию, присоединится к его группе CLOVEN HOOF. Бывший фронтмен Jag Panzer стал идеальной заменой Рассу Норту, которого фанаты считали лучшим вокалистом CLOVEN HOOF за всю историю группы — к сожалению, его уже нет с нами. В результате реакция на первый альбом группы с Harry Conklin'ом за микрофоном была просто потрясающей. Альбом «Heathen Cross» вышел на лейбле High Roller Records в 2024 году.



Теперь настал момент выпустить новый, десятый по счету, полноформатный студийный альбом CLOVEN HOOF под названием «Never A Prophet In Your Own Land». И вновь вокальное исполнение Harry — на мировом уровне.



Lee Payne (с улыбкой): «Вся похвала исключительно заслуга Harry. Нам очень повезло, что в группе есть такой блестящий вокалист и фронтмен».



Стабильность важна для любой группы, и у CLOVEN HOOF в прошлом было немало изменений в составе. Но на этот раз всё иначе: «Я рад сообщить, что у нас тот же стабильный состав, что и на «Heathen Cross». Вокал — единственного и неповторимого Harry Conklin, гитары — Luke Hatton и Chris Coss. На барабанах — Ash Baker. Luke, Chris и Ash в CLOVEN HOOF уже более десяти лет; они знают свои роли досконально. Я в группе с 1979 года, с самого начала играю на басу, так что к этому времени я уже должен иметь представление о том, что делаю (смеется).



«Never A Prophet In Your Own Land» на самом деле не является прямым продолжением «Heathen Cross». У «Heathen Cross» была своя мрачная, тяжелая и угрюмая атмосфера. «Never A Prophet In Your Own Land» больше напоминает «A Sultan’s Ransom», однако это сходство не было искусственным или запланированным. Просто так получилось».



«Never A Prophet In Your Own Land» — очень разнообразный альбом, в котором есть песни в среднем темпе, более быстрые композиции, эпические произведения и прямые хэви-металл-номера — это просто прекрасное сочетание. «Спасибо за лестные слова», — с улыбкой отвечает на это легендарный басист. «Мы хотели сделать альбом настолько насыщенным и разнообразным, насколько это возможно, чтобы показать, как далеко продвинулась группа в музыкальном плане. Сейчас мы находимся в золотом периоде, и весь процесс написания альбома протекает органично. В нем есть всё, что только можно пожелать в жанре хэви-металл. Он демонстрирует нашу многогранность так же эклектично, как и «A Sultan’s Ransom». Но он выводит эту многогранность на новый уровень, став самым удачным альбомом, который мы когда-либо записывали!»



Трек-лист:



01. Terror From The Sky

02. Conquistador

03. Never A Prophet

04. Gypsy Roller

05. The Bigger They Are

06. Iron Mask

07. Phantom Chaser

08. Flying Dutchman

09. Prodigal Son

10. Seven Sacred Wonders







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